SZ: «демонстрация потенциала сдерживания» — Северная Корея сообщила об успешном испытании двух стратегических крылатых ракет
Северная Корея заявила об успешном испытании стратегических крылатых ракет. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), запуском «двух крылатых ракет большой дальности» руководил лидер страны Ким Чен Ын. Испытание состоялось в среду. Его цель — «дальнейшее повышение боеспособности и мощи» крылатых ракет, находящихся на вооружении «тактических ядерных частей Корейской народной армии». Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, запуск стал ещё одним «чётким предупреждением противникам», а также «демонстрацией потенциала сдерживания», пишет Süddeutsche Zeitung.
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