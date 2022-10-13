SZ: «демонстрация потенциала сдерживания» — Северная Корея сообщила об успешном испытании двух стратегических крылатых ракет

Северная Корея успешно произвела запуск двух стратегических крылатых ракет большой дальности, передаёт Süddeutsche Zeitung со ссылкой на сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). На этот раз ракеты были выпущены в сторону Жёлтого моря. Целью испытаний стало «дальнейшее повышение боеспособности и мощи» крылатых ракет, находящихся на вооружении «тактических ядерных частей Корейской народной армии».

Северная Корея заявила об успешном испытании стратегических крылатых ракет. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), запуском «двух крылатых ракет большой дальности» руководил лидер страны Ким Чен Ын. Испытание состоялось в среду. Его цель — «дальнейшее повышение боеспособности и мощи» крылатых ракет, находящихся на вооружении «тактических ядерных частей Корейской народной армии». Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, запуск стал ещё одним «чётким предупреждением противникам», а также «демонстрацией потенциала сдерживания», пишет Süddeutsche Zeitung.

В ходе испытания ракеты двигались над Жёлтым морем на протяжении «10 234 секунд», то есть почти трёх часов, после чего, как сообщается, «точно попали в цель на расстоянии около 2 тысяч километров». Куда именно попали ракеты, не уточняется. Впервые Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету, которая, по мнению экспертов, способна нести ядерные боеголовки, в сентябре 2021 года.

В прошлом году Ким Чен Ын объявил, что для Северной Кореи приоритетом является разработка боеголовок меньшего размера. Проведённые в среду испытания подтверждают оперативную готовность ракет. При этом пока неясно, удастся ли Северней Корее разработать боеголовки достаточно маленького размера, которые подходили бы для установки на крылатые ракеты.

Зарегистрированы ли новые запуски Южной Кореей, Японией и США, тщательно наблюдающими за подобными испытаниями Пхеньяна, пока неизвестно. Северокорейские крылатые ракеты, как правило, вызывают меньший интерес, чем баллистические, поскольку они напрямую не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

За последние две недели Пхеньян уже произвёл запуск нескольких ракет. Эксперты отмечают чёткие параллели с осенью 2017 года, когда КНДР запустила серию ракет большой дальности и провела испытание ядерного оружия, передаёт Süddeutsche Zeitung.