NBC: на фоне напряжённой ситуации в регионе КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами

10:50
Мартинс рассказал о своём восстановлении после травмы
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём восстановлении после повреждения.
10:48
В «Укрэнерго» заявили о намерении ограничить энергопотребление в ряде регионов Украины
Украинская компания «Укрэнерго» приняла решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны.
10:38
СЭ: Пиняев может перейти в «Локомотив»
Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева относительно его возможного перехода в московский клуб.
10:38
В Крыму возбудили дело против создавшего НВФ «Исламский батальон «Крым»
В Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего незаконное вооружённое формирование (НВФ) «Исламский батальон «Крым».
10:37
Президент Казахстана Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновлённую Военную доктрину страны.
10:33
Касаткина и Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг теннисистов в женском одиночном разряде.
10:31
Полиция в Кишинёве пришла с проверками к протестующим в палаточный городок
Сотрудники полиции в Кишинёве утром 24 октября пришли с проверками к протестующим в палаточный городок.
10:27
В Сахалинской области возбудили дело в отношении полицейского за разглашение гостайны
Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области заявила, что против сотрудника полиции по Курильскому району возбуждено уголовное дело, ему вменяется разглашение государственной тайны.
10:24
Среди версий крушения Су-30 в Иркутске названы отказ техники и ошибка пилотирования
Следственный комитет России среди версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске назвал отказ техники и ошибку пилотирования.
10:23
Карацев потерял 15 позиций в рейтинге ATP и опустился на 60-е место
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде.
10:15
Южная Корея начала военно-морские учения в Жёлтом море
Военно-морской флот Южной Кореи начал крупномасштабные учения в Жёлтом море с участием американских военных.
10:10
Мишустин выделил более 353 млн рублей на профилактический медосмотр детей из новых субъектов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353 млн рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
10:08
Аршавин: регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу Первой лиги
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о шансах казанского «Рубина» вернуться в Российскую премьер-лигу.
10:06
В Запорожской области не планируют пока вводить ограничения на передвижение граждан
Власти Запорожской области заявили, что пока ограничения на передвижение граждан в регионе в связи с военным положением не планируются.
10:05
Шольц: 20—30% жителей ФРГ не поддерживают санкции и отправку оружия Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 20—30% жителей страны не поддерживают антироссийские санкции и отправку вооружений Украине.
09:55
Тихонов считает «Зенит» фаворитом в матче с «Сочи»
Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и «Сочи».
09:54
Губернатор Кобзев: на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив ГСМ
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив горюче-смазочных материалов.
09:54
СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг в конце октября
СПБ Биржа с 31 октября предоставит инвесторам возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг.
09:51
В Госдуме поддержали идею ввести новую категорию освобождённых от мобилизации
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение об освобождении от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна.
09:48
ФСБ задержала в Пятигорске сторонников ИГ за подготовку взрыва в отделе полиции
ФСБ задержала в Пятигорске сторонников «Исламского государства»* за подготовку взрыва в отделе полиции.
09:45
Телеканал NBC заявил об угрозе экономического кризиса в США из-за обмеления Миссисипи
Телеканал NBC опубликовал сюжет, в котором говорится, что засушливая погода спровоцировала падение уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня и это грозит США экономическим кризисом.
09:43
Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-30 в Иркутске
Жительница Иркутска Ирина Михалева, свидетельница падения самолёта Су-30, рассказала подробности происшествия.
09:38
Даса: мы притёрлись друг к другу, ведь у «Динамо» было достаточно много новых игроков
Полузащитник московского «Динамо» Эли Даса объяснил, за счёт чего бело-голубым удалось победить в трёх матчах подряд.
09:33
Спасатели разыскивают четырёх пропавших на курильском острове туристов
Четыре туриста пропали у подножия вулкана Баранский на острове Итуруп (Сахалинская область). Проводятся поисковые мероприятия.
09:32
В Ленинградской области при съезде маршрутки в кювет погиб пассажир
В Ленинградской области маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Санкт-Петербург, съехала в кювет.
09:29
Тарасов высказался о первой победе в НХЛ
Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов поделился эмоциями от дебютной победы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), одержанной в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».
09:27
В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны
Пресс-служба администрации Херсонской области заявила, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны, в которую могут войти все оставшиеся в городе мужчины.
09:21
Харитонов раскритиковал Яна после поражения от О'Мэлли
Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на UFC 280.
09:20
Два мирных жителя ранены при обстреле Сватова со стороны ВСУ из HIMARS
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявило, что два мирных жителя получили ранения при обстреле украинскими войсками населённых пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из HIMARS.
09:15
Губернатор Иркутской области назвал имена погибших при крушении Су-30 лётчиков
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал имена погибших лётчиков при крушении самолёта Су-30 в Иркутске.
09:11
В «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Пиняеву
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном переходе вингера самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.
09:05
Рогов заявил о рисках для Запорожской АЭС в случае подрыва Каховской дамбы боевиками ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС.
08:59
Стремоусов заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе реки Ингулец
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе реки Ингулец.
08:58
Главный тренер «Коламбуса»: игра Тарасова в воротах была выдающейся
Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен поделился мнением об игре российского вратаря Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
08:50
В Херсонской области заявили о захвате группы украинских диверсантов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов в плен на линии фронта.
08:45
Стремоусов заявил о скором освобождении ещё трёх областей Украины от киевского режима
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил мнение, что ещё три украинских региона в ближайшее время освободят из-под контроля киевского режима.
08:39
РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в суд Лондона
РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд Лондона.
08:39
Авербух: приятно, что Валиева включает в программу четверные прыжки
Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».
08:27
Губерниев: Сычевой — огромный молодец, футболист с большим потенциалом
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
08:24
Володин высказался о возможности применения Киевом «грязной бомбы»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
08:20
Кварацхелия — о победе над «Ромой»: молодцы, ребята, продолжаем в том же духе
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Ромой» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
08:13
На юге Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей
Три автомобиля на юге Москвы попали в аварию, движение на месте происшествия затруднено.
08:10
В «Баварии» высказались о возможном трансфере Кейна
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую команду.
08:06
Власти Иркутска рассказали о разрушениях в районе падения Су-30
Первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков рассказал о разрушениях в районе падения самолёта Су-30 на двухквартирный дом в частном секторе.
07:55
Ферстаппен повторил достижение Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен повторил достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за сезон «Формулы-1».
07:54
Главы МИД Британии и Франции заявили, что не верят заявлениям о «грязной бомбе» Киева
Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили, что страны отвергают предупреждения России о подготовке применения «грязной бомбы» со стороны киевского режима на территории Украины.
07:47
Конте доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
07:38
Вандалы разукрасили памятник экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер
Неизвестные разукрасили краской постамент памятника бывшему британскому премьеру Маргарет Тэтчер в её родном городе Грантеме.
07:34
Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Филадельфию».
07:26
РИА Новости: российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР
Военные инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к укреплению линии обороны Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике.