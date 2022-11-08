Возможный предвестник ядерного испытания — 19FortyFive об участившихся пусках ракет Пхеньяном

Судя по данным западной разведки и частым ракетным пускам, КНДР может вскоре провести новые ядерные испытания. Если Пхеньян действительно пойдёт на этот шаг, то рискует вызвать реакцию со стороны Вашингтона и его региональных союзников, в том числе силовой ответ, считает обозреватель 19FortyFive Роберт Келли.

В этом году разведка США и Южной Кореи намекала, что КНДР собирается провести испытания ядерного оружия. Многочисленные ракетные запуски, осуществлённые Пхеньяном недавно, только усилили эти предположения, пишет обозреватель 19FortyFive профессор международных отношений факультета политологии Пусанского национального университета Роберт Келли.

На сегодняшний день Северная Корея провела шесть ядерных испытаний. В 2017 году лидер страны Ким Чен Ын приостановил исследования в попытке наладить отношения с Вашингтоном и Сеулом, но эти переговоры не увенчались успехом, напоминает автор статьи.

По его словам, американские власти стремятся договориться. Но они хотят, чтобы переговоры включали ядерное оружие, что категорически не устраивает КНДР. Вместо этого она, похоже, пытается заставить США, Южную Корею и Японию признать её в качестве «ядерной державы с помощью неустанных испытаний».

«Логичным следующим шагом после всех ракетных пусков и прочих провокаций в этом году было бы ядерное испытание. Оно положит конец всем этим подстрекательствам. Более того, возможно, их цель и состоит в том, чтобы подготовить почву для того, что станет по-настоящему глубоко разрушительным седьмым ядерным испытанием», — рассуждает Келли.

По его мнению, Северная Корея обладает «устойчивым» и «функциональным» ядерным арсеналом. Она преодолела самые важные технологические барьеры и, вероятно, насчитывает от 30 до 50 боеголовок и сотни ракет, которые могут нанести удар по городам Северо-Восточной Азии и, возможно, континентальной части США.

Самый важный вопрос очередного испытания заключается в том, сможет ли Пхеньян приблизиться к созданию термоядерного оружия. Если это подозрение подтвердится, то «разрушительный потенциал северокорейского арсенала резко возрастёт», предупреждает публицист.

Потенциальное применение такого рода оружия против южнокорейских или японских городов, скорее всего, приведёт к нарушению общественного порядка и даже к краху самих государств. Поэтому призывы принять радикальные и рискованные меры в отношении Пхеньяна будут звучать всё настойчивее.

Как и в прошлом, возможные ответы Запада на северокорейское ядерное испытание ограничены. Соединённые Штаты и их союзники не смогли помешать предыдущим шести и, вероятно, не смогут остановить седьмое, если КНДР будет полно решимости его провести. Эффективность силовой акции также находится под вопросом, особенно с учётом того, что такой шаг станет «чрезвычайно рискованным для незащищённых городов Южной Кореи, Японии и США».

«США не угрожали серьёзным применением силы для предотвращения распространения ядерного оружия с Карибского кризиса. Мы вряд ли поступим так в этом случае. Мы научимся жить, пусть и неохотно, с ядерным оружием Северной Кореи», — считает Келли.

Вместе с тем, на его взгляд, США отреагируют, и их ответ будет «более радикальным по мере обострения проблемы». В идеале Вашингтон мог бы договориться с КНДР о сделке, которая ограничивала бы её ядерную программу и включала бы некоторые проверки. Но это очень маловероятный сценарий. Военные варианты решения вопроса, напротив, будут обсуждаться всё активнее.

В частности, региональные союзники Америки могут усилить противоракетную оборону. К сожалению, ПРО «работает плохо», и Северная Корея знает о своих возможностях. Но это «лучше, чем ничего», рассуждает автор статьи.

Ещё один вариант — размещение ядерного оружия в Южной Корее или Японии. США выступают против этого шага, но 70% южнокорейцев поддерживают его. И седьмое испытание КНДР, особенно термоядерного оружия, приведёт к росту этих настроений, утверждает Келли.

США также могут пойти на более агрессивный шаг и «изолировать» северокорейские порты. В отношении страны уже действуют санкции, призванные сократить приток необходимых для оружия материалов и деталей, но ни Китай, ни Россия «не обеспечивают должного соблюдения» этих ограничений, утверждает публицист.

На его взгляд, самый рискованный вариант — нанесение авиаударов по ракетным объектам Пхеньяна, что ранее предлагал нынешний президент Южной Кореи. Но в результате кризисная ситуация может перерасти в полноценный конфликт.

Все эти варианты ужасны. Но непреклонный отказ Пхеньяна замедлить темпы разработки будет всё чаще вызывать споры о более воинственной тактике. А седьмое испытание ещё больше усилит паранойю, заключает Роберт Келли.