Franfurter Allgemeine: Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения

В ночь с четверга на пятницу КНДР провела ракетные испытания, сообщает Frankfurter Allgemeine. Были произведены десятки запусков с использованием баллистических и, предположительно, одной межконтинентальной ракеты. США считают, что Пхеньян готовится к испытанию ядерной бомбы, и призывают Китай, а также Россию убедить Северную Корею отказаться от этих планов.
В ночь с четверга на пятницу Северная Корея осуществила десятки артиллерийских выстрелов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Незадолго до полуночи южнокорейские военные смогли засечь 80 таких запусков в морском пограничном районе между соседствующими странами. В Сеуле заявили, что действия Пхеньяна — это нарушение двустороннего соглашения от 2018 года. В связи с этим Министерство обороны Южной Кореи отправило предупреждение в КНДР.
Речь идёт о запуске нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, а также, возможно, межконтинентальной ракеты. США осудили учения. Они призвали Совет Безопасности ООН провести заседание для обсуждения ситуации. Американцы считают, что Северная Корея готовится к испытанию ядерной бомбы. Но, когда именно это произойдёт, они не знают.
При этом в Белом доме надеются, что Россия и Китай смогут убедить КНДР отказаться от этих планов. «Китай и Россия давно выступают против северокорейской атомной программы. Мы считаем и ожидаем, что они должны оказать влияние на Корейскую Народную Республику, чтобы она отказалась от этих планов», — говорят в Вашингтоне. США также требуют, чтобы Пхеньян возобновил с ними диалог. Они готовы к прямым контактам и обсуждению возможности оказания гуманитраной помощи.
При этом эксперты считают, что американским властям нужно уже давно признать КНДР ядерной державой и смириться с тем, что она никогда не откажется от оружия массового поражения. В начале сентября Пхеньян принял закон, который предоставляет стране право нанести превентивный ядерный удар в целях самообороны. Также в нём за страной «безвозвратно» закреплён статус ядерной державы.
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