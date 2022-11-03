Немецкий эксперт: Северная Корея стала страной с самым низким порогом применения ядерного оружия в мире

В последние годы Северная Корея, несмотря на международные запреты и санкции, продолжала развивать свою ракетную программу и добилась прогресса в создании ядерного оружия, отмечает швейцарский телеканал SRF. По мнению немецкого эксперта Эрика Баллбаха, на данный момент Северная Корея является страной с самым низким порогом применения ядерного оружия в мире, что имеет свои стратегические причины, однако создаёт всё большую угрозу в регионе и за его пределами.

На фоне российской военной спецоперации на Украине ситуация с безопасностью на Корейском полуострове становится всё более нестабильной, утверждает швейцарский телеканал SRF. Провокации Северной Кореи не ослабевают: несмотря на международные запреты и санкции, только в этом году страна провела уже 40 ракетных испытаний, а вскоре ожидается также испытание ядерного оружия.

В последние годы Северная Корея продолжала развивать свою ракетную программу и добилась прогресса в создании ядерного оружия. Таким образом, страна перенаправила развитие с тактического на стратегическое ядерное оружие, которое может переноситься на большие расстояния с помощью ракет, отмечает эксперт по Северной Корее из Свободного университета Берлина Эрик Баллбах.

«Северная Корея представляет собой всё большую угрозу в регионе — но также и за его пределами», — считает он. В 2006 году Северная Корея назвала своё ядерное оружие исключительно оборонительным. Однако с недавнего времени ядерная доктрина страны также предусматривает нанесение упреждающих ударов.

Это означает, что Пхеньян снизил порог применения ядерного оружия, прямо заявив о возможности нанесения удара первым, поясняет немецкий эксперт. Кроме того, произошли изменения в полномочиях по принятию решений о применении этого вида оружия массового поражения. «Северная Корея сегодня является страной с самым низким порогом применения ядерного оружия в мире», — подчеркнул Эрик Баллбах.

Такой шаг был предпринят по стратегическим причинам: Южная Корея также укрепляет свою политику сдерживания. Президент Юн Сук Ёль неоднократно говорил о нанесении так называемых обезглавливающих ударов в случае нападения Северной Кореи на его страну. Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын противодействует этому, переориентируя свою военную стратегию. Такое развитие событий крайне опасно, предостерегает эксперт в интервью SRF.

С его точки зрения, ситуация с безопасностью на Корейском полуострове должна быть каким-то образом улучшена в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Одним из возможных подходов могут стать переговоры с Пхеньяном о нераспространении ядерного оружия. В конце концов, страна обязалась сделать это в своём новом законе о ядерной энергии. «Мы должны быть достаточно реалистичными в том, что Северная Корея не распрощается с ядерным оружием в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — в то же время, признал Баллбах.

Он также отметил, что существует опасность того, что другие государства будут воодушевлены в своих ядерных планах, если мир теперь признает Северную Корею ядерной державой. Поэтому «мы должны быть очень осторожны», подчеркнул Баллбах. Тем не менее, доверие к Договору о нераспространении ядерного оружия больше пострадает, если закрывать глаза на реальность, чем если осознать, что в случае с Северной Кореей Западу не удалось отговорить страну от разработки ядерного оружия, полагает эксперт.

По его мнению, теперь речь идёт о том, чтобы извлечь урок для других случаев — например, для Ирана. Однако случай Северной Кореи пока уникален: «ни одна другая страна не связывала так сильно своё выживание с ядерным оружием и не была готова заплатить такую высокую политическую, социальную и экономическую цену за счёт своего населения», цитирует немецкого эксперта швейцарский телеканал SRF.