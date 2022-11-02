CNN: в ответ на северокорейские пуски Южная Корея ответила запуском трёх своих ракет

Северная Корея произвела пуск не менее 10 ракет, причём одна из них упала южнее не признанной Пхеньяном морской границы с Южной Кореей, сообщает CNN. В ответ на это Сеул осуществил пуск трёх своих ракет, которые упали севернее этой демаркационной линии, говорится в статье.

Северная Корея произвела пуск не менее чем 10 ракет, одна из которых упала вблизи территориальных вод Южной Кореи, что, как утверждает CNN, произошло впервые после разделения полуострова в 1945 году.



Объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооружённых сил заявил, что одна баллистическая ракета малой дальности упала в международных водах в 167 км к северо-западу от южнокорейского острова Уллындо, то есть, как указывается в статье, приблизительно «на 26 километров южнее Северной разграничительной линии», которая фактически является морской границей между двумя странами, однако Северная Корея её не признаёт.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал северокорейские испытания «фактическим посягательством на территорию».



На экстренном заседании Совета национальной безопасности он «приказал быстро принять жёсткие меры, чтобы Северная Корея заплатила за провокацию ясную цену», сообщает CNN со ссылкой на офис президента Южной Кореи.



По данным Объединённого комитета начальников штабов, в ответ на действия Пхеньяна Сеул запустил три ракеты класса «воздух — земля» с истребителей F-15K и KF-16. Южнокорейские ВВС выбрали своей целью международные воды к северу от Северной разграничительной линии на таком же расстоянии, на каком северокорейская ракета ранее упала к югу от этой линии.



«Точный удар наших военных продемонстрировал нашу волю решительно реагировать на любые провокации Северной Кореи, в том числе на баллистические ракеты малой дальности, а также нашу способность и готовность точно нацеливаться на врага», — говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.



По данным CNN, нынешние пуски северокорейских ракет стали уже 29-м подобным инцидентом в этом году. Пхеньян провёл их на фоне того, как в понедельник США и Южная Корея начали запланированные ранее масштабные военные учения под названием «Бдительный шторм».