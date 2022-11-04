CNA: Вашингтон и Сеул в ответ на ракетные пуски Пхеньяна решили продлить совместные учения сил ПВО

США и Южная Корея в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна объявили о том, что продлят стартовавшие в понедельник совместные учения сил ПВО «Бдительная буря», передаёт CNA. Как сообщает корреспондент издания, таким шагом администрация президента США Джо Байдена рассчитывает продемонстрировать, что не собирается бросать Сеул и не намерена делать уступки из-за агрессивных действий КНДР.

А на Корейском полуострове обостряется напряжённость: Северная Корея вновь провела ракетные пуски, предположительно запустив в том числе и межконтинентальную баллистическую ракету или МКБР — оружие большой дальности действия, способное доставить ядерную боеголовку в другое полушарие. Сообщается, что речь идёт о самой мощной ракете в арсенале Пхеньяна.

Вместе с тем, как заявляют южнокорейские чиновники, запуск МКБР, по всей видимости, закончился неудачей — ракета разрушилась в полёте. Официальные лица считают, что Северная Корея запускала свою «фирменную» ракету Хвасон-17.

Ракета преодолела примерно 750 км, а затем рухнула в море где-то между Корейским полуостровом и Японией.

В Японии северокорейские испытания вызвали панику: в префектурах Мияги, Ямагата и Ниигата прозвучала воздушная тревога и транслировались радиооповещения, в которых жителей призывали укрыться в зданиях или подвальных помещениях.

Примерно через полтора часа после того, как Северная Корея предположительно запустила МКБР, береговая охрана Японии сообщила о том, что состоялись ещё два пуска. По данным Сеула, запущены были баллистические ракеты малой дальности.

В ответ на провокации Пхеньяна США и Южная Корея объявили о том, что планируют продлить свои совместные учения сил ПВО. Манёвры, которые носят название «Операция «Бдительная буря», стартовали в понедельник и должны были продлиться неделю. Как долго они будут продолжаться теперь, Сеул не объявил.

Обе стороны заявляют, что перед лицом угроз со стороны Пхеньяна должны продемонстрировать силу своего альянса.

В Пхеньяне сообщили, что считают учения подготовкой к вторжению, и пообещали дать на них жёсткий ответ. Высказываются опасения, что страна вскоре проведёт испытания ядерного оружия. Вчера Северная Корея запустила рекордное число ракет — 23; столько Пхеньян за сутки в этом году ещё не запускал.

С подробностями — Саймон Маркс, который прямо сейчас выходит со мной на связь из Вашингтона. Саймон, США и Южная Корея заявили, что планируют продлить свои учения. Но разве такой шаг не подольёт ещё больше масла в огонь?

САЙМОН МАРКС, корреспондент CNA: С точки зрения администрации Байдена, Вей Су, это один из приоритетов для господина Байдена — не в последнюю очередь потому, что, как известно, его предшественник, бывший президент Дональд Трамп задавал вопросы, нужно ли вообще продолжать такие совместные учения с южнокорейцами, или же они являются, как говорил сам экс-президент, «пустой тратой денег» и не стоят того, чтобы на них тратили средства американских налогоплательщиков.





Поэтому нынешняя администрация хотела в качестве одного из центральных элементов своего курса в отношении региона подчеркнуть, что Вашингтон придаёт большое значение таким союзам, и что проведение этих учений без всяких сомнений будет продолжаться.





Впрочем, говоря шире, нынешний президент США в том числе просто не хочет отвлекаться на Пхеньян и Кима Чен Ына — особенно сейчас, когда в Америке завершаются последние дни предвыборной кампании перед промежуточными выборами. Если брать ещё шире, Байден очень хочет продемонстрировать, что США не дрогнут перед, как это оценивает Вашингтон, агрессивными действиями Северной Кореи.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.