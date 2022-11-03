Das Erste: Северная Корея запустила в сторону Японии ещё три баллистические ракеты

Северная Корея запустила как минимум три баллистические ракеты в сторону Японского моря, передаёт Das Erste. В Южной Корее и Японии не исключают, что одна из ракет могла быть межконтинентальной. Изначально Министерство обороны Японии сообщило, что первая ракета пролетела над территорией страны, однако позднее информация была опровергнута.

Северная Корея в очередной раз запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. В Южной Корее и Японии допускают, что одна из ракет, выпущенных утром в четверг, могла быть межконтинентальной. Кроме того, был произведён пуск как минимум двух ракет малой дальности, сообщает Das Erste.

Изначально министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что первая ракета пролетела над территорией Японии, в связи с чем сработала система экстренного оповещения J-Alert. Затем он скорректировал своё заявление и подчеркнул, что она могла упасть в Японском море, где японские военные «потеряли её из виду». Позднее японская телекомпания FNN со ссылкой на правительственные круги сообщила, что ракета упала примерно в 1100 км к востоку от берегов Японии.

Как отмечает издание, межконтинентальные баллистические ракеты имеют наибольшую дальность поражения целей в арсенале Северной Кореи и способны нести ядерный боезаряд.

В телефонном разговоре заместитель главы МИД Южной Кореи Чо Хён Дон и его коллега из США Венди Шерман осудили действия КНДР. Они назвали возобновление запусков «печальным событием», а также заявили об «аморальности» руководства страны, сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что постоянные запуски ракет Северной Кореей, «безусловно, нельзя простить».

В прошлом Япония и Южная Корея постоянно недооценивали северокорейские ракетные испытания, считает Анкит Панда, представитель Фонда Карнеги за международный мир (CEIP). «Ни у одной из этих стран нет высоконадёжных инфракрасных датчиков космического базирования, доступных в Соединённых Штатах, которые обеспечивают мгновенное обнаружение ступеней ракеты при запуске», — сказал Панда.

В начале октября Северная Корея запустила ракету, которая впервые почти за пять лет пролетела над территорией Японии. В среду Пхеньян выпустил по меньшей мере 23 ракеты в сторону Японского моря. Одна из ракет де-факто пересекла морскую границу и упала недалеко от территориальных вод Южной Кореи. Запуски северокорейских ракет на этой неделе производились на фоне совместных военных учений Южной Кореи и США, пишет Das Erste.