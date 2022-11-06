NBC: рост напряжённости на Корейском полуострове — США подняли в воздух бомбардировщики B-1

В последний день совместных учений ВС США и Южной Кореи американские тяжёлые бомбардировщики совершили демонстративный полёт, что стало ответной мерой на ракетные испытания КНДР, сообщает NBC News. Сейчас Вашингтон и Сеул опасаются, что Пхеньян продолжит военные испытания, в том числе ядерного оружия, подчёркивается в сюжете.

Сегодня США послали Северной Корее сигнал, подняв в воздух тяжёлые бомбардировщики B-1. Сверхзвуковые самолёты, отправленные в регион впервые за пять лет, принимают участие в широкомасштабных военных учениях США и Южной Кореи. Этот вылет бомбардировщиков — ответ на беспрецедентную череду ракетных испытаний Пхеньяна: на этой неделе было произведено более 30 запусков, в том числе 4 — за сегодняшний день.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, глава Государственного департамента США: Мы всецело едины перед лицом этих действий.

Режим Кем Чен Ына отмечает, что реальная провокация — это совместные «тренировки» вооружённых сил Южной Кореи и США. Теперь, после завершения этих учений, прекратит ли КНДР эскалацию? Или же ракетные запуски — просто «разминка» в преддверии потенциальных испытаний северокорейского ядерного оружия? Ким Чен Ын приостановил ядерные испытания перед встречей с Дональдом Трампом в 2018 году. Однако, по заявлению Соединённых Штатов, он может возобновить их в любой момент. Наиболее современная ракета КНДР «Хвасон-17» в теории может нанести удар ядерной боеголовкой по любой точке на территории Соединённых Штатов. Часть системы обороны США — десятки ракет-перехватчиков на западном побережье, в том числе и эти, расположенные в Форт-Грили на Аляске. Сегодня в Сеуле надеются, что дипломатия по-прежнему возможна.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Хотите ли вы, чтобы мы (США. — ИноТВ) активнее вели диалог с Северной Кореей?

ЖИТЕЛЬ СЕУЛА: Да, нужно чаще проводить переговоры. Я надеюсь, что войны не будет.

Эту надежду разделяют многие, несмотря на растущую напряжённость. Президент Байден посетит этот регион на следующей неделе, в преддверии саммита G20. Существуют опасения, что Ким Чен Ын может использовать этот визит как предлог для новой провокации, Хосе.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2022 года.