ABC News: Пхеньян может провести подземные ядерные испытания впервые за 5 лет

Северокорейские истребители были направлены в район границы с Южной Кореей — от Сеула последовал зеркальный ответ. События стали частью нового витка напряжённости на Корейском полуострове, сообщает ABC News. Эксперты опасаются, что недавние многочисленные ракетные запуски со стороны Пхеньяна могли быть прологом для очередных ядерных испытаний.

Рубрика мир. Опасная эскалация: десятки северокорейских истребителей поднялись в небо у границы с Южной Кореей. Далее в сюжете — об ответных действиях Сеула. В эфире Марта Рэддэтц.

МАРТА РЭДДЭТЦ, корреспондент: Это была чрезвычайная демонстрация силы: Северная Корея отправила несколько десятков военных самолётов в направлении южнокорейской границы, побудив соседнюю страну поднять в воздух собственные силы. Порядка 80 истребителей F-35 взлетели в небо. Провокационный шаг КНДР наверняка был предпринят в качестве ответа на решение о продлении объединённых военных учений США и Южной Кореи, в которых уже приняли участие 240 военных самолётов и тысячи военнослужащих. Решение было принято после шквала ракетных испытаний под руководством Ким Чен Ына в последние несколько дней. Проведено по меньшей мере 30 запусков, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты, направленной в сторону Японии.

СТИВ ГЭНЬЯРД, аналитик ABC News: Это беспрецедентный уровень военной активности. Цель состоит в том, чтобы подстегнуть напряжённость в преддверии вероятных подземных ядерных испытаний в ближайшие дни.

МАРТА РЭДДЭТЦ: Эти испытания можно ожидать в любой день, они станут первыми за последние пять лет. США предупреждают, что, если Ким Чен Ын когда-либо нанесёт удар с применением ядерного оружия, это станет концом его правления. Совместные военные учения США и Южной Кореи завершаются на этих выходных. Американские официальные лица сомневаются, что деятельность союзников как-либо повлияет на желание северокорейского лидера испытать ядерное оружие, Дэвид.

В эфире была Марта Рэддэтц, увидимся с вами в ночь выборов, спасибо.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2022 года.