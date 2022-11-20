Sky News: США подняли в небо бомбардировщики и истребители в ответ на ракетные испытания КНДР

В ответ на очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР американские бомбардировщики и истребители провели тренировочный полёт в районе Корейского полуострова, пишет Sky News. Напряжённость в регионе сохраняется, пока Вашингтон, Сеул и Токио опасаются возобновления ядерных испытаний Пхеньяном.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что сверхзвуковые американские бомбардировщики B-1B приняли участие в совместных воздушных учениях в сопровождении истребителей вооружённых сил двух стран. Это стало ответом на очередные ракетные испытания, проведённые Северной Кореей, пишет Sky News. В пятницу Пхеньян произвёл успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести несколько ядерных зарядов для поражения систем противоракетной обороны США: дальность её полёта позволяет достичь любой точки материковой части Штатов. Ким Чен Ын, по сообщениям ряда изданий, наблюдал за пуском со своей дочерью — её впервые увидели на публике.

Хотя некоторые иностранные эксперты и полагают, что ракета «Хвасон-17» всё ещё находится в стадии разработки, она представляет собой самое дальнобойное баллистическое оружие КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что ракета поднялась на максимальную высоту порядка 6040 км и пролетела расстояние около 1000 км, приводнившись в международной акватории. «Ким Чен Ын торжественно заявил, что, если враги и дальше будут представлять угрозу… наша партия и правительство будут решительно реагировать на ядерное оружие — ядерным оружием и на тотальную конфронтацию — тотальной конфронтацией», — заявление ЦТАК приводит Sky News.

Слова северокорейского лидера прозвучали в ответ на укрепляющиеся связи Вашингтона с партнёрами в регионе — Японией и Южной Кореей: союзники недавно завершили крупные военные учения. Существуют опасения, что в ближайшие недели Северная Корея может провести новое ядерное испытание впервые с 2017 года, резюмирует автор материала.