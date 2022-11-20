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Hill: министр обороны США предупредил, что конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт может способствовать распространению ядерного оружия в мире, так как некоторые страны могут усмотреть в нём «лицензию на собственную охоту», передаёт The Hill. Так, Остин указал на последствия конфликта для Тайваньского пролива, где Китай, по его словам, предпринимает «всё более провокационные» действия.
Hill: министр обороны США предупредил, что конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений
АР

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что российская спецоперация на Украине может привести к «опасной спирали распространения ядерного оружия» в странах по всему миру, сообщает The Hill.

Министр заявил, что действия России на Украине являются «анонсом возможного мира тирании и потрясений, в котором никто из нас не хочет жить». Он также назвал их «приглашением во всё более небезопасный мир, который преследует тень распространения ядерного оружия».
 
«Потому что единомышленники Путина — автократы — следят за происходящим и вполне могут решить, что обретение ядерного оружия даёт им лицензию на собственную охоту», — добавил Остин на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, Канада. 
 
В частности, американский политик указал на последствия украинского конфликта для Тайваньского пролива, где Китай предпринимает «всё более провокационные» военные действия. 
 
Как напоминает издание, в октябре госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай, похоже, стремится к объединению с Тайванем «намного быстрее», чем ожидалось. А президент Джо Байден отметил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.
 
На выступлении в Канаде в субботу Остин также заявил, что Россия обратилась к Ирану и Северной Корее за помощью в спецоперации на Украине, о чём свидетельствуют найденные в стране беспилотники иранского производства. По его словам, столь «безответственное» поведение Тегерана и Пхеньяна «вызывает серьёзную озабоченность» у союзников и партнёров Вашингтона на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.
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источник
Hill США Северная Америка
теги
Иран Ллойд Остин Россия Северная Корея спецоперация России на Украине США ядерное оружие
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