FP: Россия и США возобновят обсуждение договора об ограничении ядерного оружия

Россия и США договорились вернуться к обсуждению договора об ограничении ядерных вооружений во время заседания Двусторонней консультативной комиссии, которое состоится в Каире в ближайшее время, пишет Foreign Policy. Причём эту информацию подтвердила как российская, так и американская сторона.

Администрация Джо Байдена объявила, что возобновит переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, даже несмотря на рост напряжённости в их отношениях, пишет Foreign Policy.

Ожидается, что эти переговоры состоятся в Каире*, заявили американские чиновники. Это будет первым шагом обеих сторон к возобновлению обсуждения этого вопроса. Переговоры покажут, могут ли Соединённые Штаты и Россия вести высокую дипломатию даже в условиях, когда Вашингтон поставляет оружие Украине, когда в адрес России введены санкции, когда Штаты стремятся сделать Россию «международным изгоем».

Существующий договор о сокращении вооружений СНВ-III ограничивает количество ядерных вооружений межконтинентальной дальности в арсеналах Вашингтона и Москвы. Он также позволяет каждой стороне проводить инспекции военных объектов на территории другой страны, чтобы подтвердить, что обе стороны соблюдают договор, — до 18 выездных инспекций в год.

Вашингтон и Москва договорились приостановить инспекции на местах в марте 2020 года в начале пандемии. А в августе 2022 года Россия запретила американским инспекторам посещать свои ядерные объекты, заявив, что американские санкции и ограничения на въезд для россиян сделали невозможной их поездку в Соединённые Штаты для проведения взаимных инспекций.

Как сообщает издание, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан неофициально связывался со своими российскими коллегами, чтобы свести к минимуму риск распространения конфликта за пределы Украины, и он предостерёг Россию от применения ядерного оружия. При этом Белый дом и Госдеп ещё с лета этого года хотят возобновить переговоры с Россией по ядерному оружию, и они уже несколько месяцев планируют такую встречу, пишет автор статьи, ссылаясь на свои источники.

Бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, которая участвовала в переговорах по СНВ-III в 2009—2010 годах, отметила, что такие переговоры не стоит рассматривать как уступку России: «Мы не всегда можем выбирать, с кем вести переговоры, но, если у нас есть вопрос в рамках интересов нашей национальной безопасности, мы должны его проработать».

Встреча в Каире пройдёт в рамках двусторонней консультативной комиссии договора СНВ-III, который предусматривает проведение регулярных встреч между должностными лицами обеих сторон. Ожидается, что главным пунктом повестки дня станет возобновление выездных инспекций. Впрочем, даже без инспекций на местах Соединённые Штаты внимательно следили за российскими объектами с помощью спутников, отмечает автор статьи. И американские чиновники заявляли, что Россия продолжает уведомлять Вашингтон о перемещениях своих ядерных сил в соответствии с требованиями договора.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал не ожидать крупных прорывов на предстоящей встрече, но заявил, что Соединённые Штаты не прекратят диалог с Россией, несмотря на напряжённость вокруг Украины. «Мы очень тщательно следили за тем, чтобы способность наших двух стран обмениваться сообщениями и участвовать в диалоге не атрофировалась», — приводит его слова Foreign Policy.



* «Эта информация соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков (прим. ИноТВ).