Le Figaro: Иран ищет у России «зонтик безопасности»

Россия и Иран сближаются, поскольку у них есть общий противник — Запад, пишет Le Figaro. При этом Иран, по словам автора статьи, пошёл навстречу России, когда не стал подписывать сделку по атому. Теперь же он хочет от России поставки вооружений, которые создали бы над ним «зонтик безопасности».

У Ирана и России в прошлом были разные периоды отношений. Но сейчас они взяли курс на сближение перед лицом их общего врага – Запада, который сделал их двумя государствами-изгоями, пишет Le Figaro.

Как отмечает автор статьи, ссылаясь на мнение экспертов, Россия предоставит Ирану свой «зонтик безопасности». Например, Москва, возможно, предложит иранскому союзнику свою систему ПВО С-400, отмечает один из собеседников журналиста, а также может улучшить уже переданные радары, предоставить ему спутниковую информацию и увеличить радиус действия своих баллистических ракет.

По словам специалиста по Ирану Клемана Терме, «Россия воспринимается как гарант выживания режима». Финализировать это сближение могло бы новое оборонное соглашение, в рамках которого Россия бы модернизировала технику иранской армии, полагает политолог. Можно сделать качественный скачок в двусторонних отношениях, если Россия передаст Ирану технологии и, возможно, российские самолёты Су-35.

В конце февраля, когда переговоры о возвращении к ядерной сделке 2015 года близились к завершению, Иран уступил требованиям России не подписывать её, чтобы иранские энергоносители не заменили на рынке российские газ и нефть, пишет автор статьи. В конце августа, когда в очередной раз должно было состояться подписание ядерного соглашения, о чём даже заявили Эммануэль Макрон и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, произошла новая заминка: резко ухудшилось здоровье верховного лидера Ирана 83-летнего Али Хаменеи.

По мнению собеседника французского журналиста, Иран всё это делал ради стратегических отношений с Россией. «Для иранцев было важно удержать русских на своей стороне, чтобы израильтяне ещё больше не били по их позициям в Сирии», где проиранские силы действуют вместе с Башаром Асадом, пишет автор статьи.

Российско-иранское сближение представляет собой серьёзную проблему для Запада. США ввели новые санкции и заявляют, что возобновление переговоров по ядерной программе больше не предвидится, но они закрывают глаза на нелегальный экспорт иранской нефти. У экспертов нет уверенности и в том, что Штаты окончательно отказались от соглашения по иранскому атому. И Израиль, со своей стороны, не хочет противостоять России, которая ему нужна для удара по его врагам в Сирии.

Что касается Франции, то она действует очень осторожно. Там с ожиданием смотрят на протесты в Иране, хотя и признают, что они слишком слабые, чтобы привести к революции. К тому же Иран — центральный элемент всего региона, без которого будет сложно даже созвать новую конференцию по Ираку, по замыслу Макрона.

Усиленный российским зонтиком безопасности и испытывающий внутреннюю угрозу, Иран действительно может активизировать разработку ядерной бомбы, предупреждают эксперты. «Вопрос в том, оставят ли русские иранцам возможность продолжать свою ядерную программу, предоставив им зонтик безопасности, — подчёркивает собеседник издания. — До сих пор русские стояли на позиции нераспространения. Они не верили в иранский режим».

При этом эксперты подчёркивают временный характер российско-иранского сближения. Они напоминают, как прежде Россия и Иран подписали соглашение «нефть в обмен на товары», которое так и не было реализовано. Москва тогда жаловалась, что иранцы даже не дали ей список товаров, в которых они нуждались, потому что до последнего момента они надеялись заполучить ядерное соглашение.

Хоть Иран и отрицает это, он постепенно приближается к конечной цели своей ядерной программы. Как пишет Le Figaro, там хотят либо выторговать для себя выгодные условия сделки, либо получить статус обладателя бомбы. Они сохраняют для себя оба варианта и тем самым усиливают давление, отмечает автор статьи.