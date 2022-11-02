SCMP: Иран и Россия лучше других преуспели в обходе санкционного шантажа

Глобализация так и не стала противоядием от конфликтов, а растущая взаимосвязанность государств — рецептом сохранения мира. Как пишет автор South China Morning Post, на фоне конфликта на Украине и усиления соперничества между США и Китаем страны начинают осознавать, чем чревата взаимозависимость от враждебных стран, и принимают соответствующие меры. В результате мир движется к многополярности, но над экономиками нависла угроза «вооружённой» взаимозависимости.

Западная Европа столкнулась с серьёзнейшими за последнее время перебоями с электроэнергией. Целое поколение западноевропейцев выросло в привилегированных условиях и привыкло, что в домах, на фабриках и в школах всегда есть свет, однако ввод российских войск на Украину и последовавшие за этим события положили этому конец и возобновили споры об усугубившейся зависимости от враждебных стран. Как пишет South China Morning Post, в этой связи ряд стран начали переосмысливать глобализацию в том её виде, в каком она осуществлялась в последние два десятилетия.

Как отмечает автор материала, в 2017 году Дональд Трамп предостерёг Германию от строительства газопровода «Северный поток — 2» на фоне сопутствующих рисков. Немецкие представители при ООН над его комментариями лишь посмеялись, однако в 2022 году его зловещее предостережение, к несчастью для европейцев, сбылось.

Помимо перебоев с электроэнергией, под сомнением оказались и цели Европы в борьбе с переменой климата. Энергия дорожает, и страны могут отказаться от перехода на чистую энергию и вернуться к прежней зависимости от полезных ископаемых вроде угля, как уже сделала Германия. Это является уроком, как взаимозависимость может стать оружием.

До украинского кризиса лишь немногие страны Запада отдавали себе отчёт в том, чем чревата взаимозависимость. Австралия и Южная Корея же столкнулись с экономическим принуждением со стороны Китая, который ввёл заградительные пошлины на говядину, ячмень и вино. Против Южной Кореи это была месть за развёртывание ракетной системы THAAD — так Пекин воспользовался зависимостью торговых партнёров в собственных интересах.

Но не только Запад обжёгся и теперь дует на воду. Если западные страны пересматривают отношения с Россией, Китаем или обоими сразу, то государства Глобального юга сознают риски, исходящие от стран на вершине цепочки создания стоимости, подчеркнули учёные Генри Фаррелл и Абрахам Ньюман из Джорджтаунского университета в своей статье «Вооружённая взаимозависимость: как глобальные экономические сети формируют принуждение на государственном уровне».

Государства, подвергшиеся экономическим санкциям, особенно заинтересованы в том, чтобы не допустить шантажа взаимозависимостью. И в этом Иран и Россия намного опережают страны Запада. Иран, давний объект экономических санкций, уже несколько лет торгует с окружающим миром в обход международной банковской системы. Российский президент Владимир Путин последовательно пытается свергнуть доллар с позиции основной резервной валюты и наращивает резервы сырьевых товаров и других валют.

Кроме того, страны, у которых с Вашингтоном политические разногласия, вроде Саудовской Аравии, тоже переосмысливают зависимость от американских товаров и поддержки на мировой арене. В пример можно привести недавнюю заявку Эр-Рияда на вступление в БРИКС и попытки заручиться китайскими инвестициями.

Как заключает автор материала, предполагалось, что глобализация станет противоядием от конфликтов, а растущая взаимосвязанность — рецептом сохранения мира. Однако на фоне конфликта на Украине и усиления соперничества между США и Китаем страны начинают осознавать, чем чревата взаимозависимость от враждебных стран, и принимают соответствующие меры. Мир движется к многополярности, но над экономиками нависла угроза «вооружённой» взаимозависимости. В результате они могут не захотеть, чтобы горстка стран контролировала целые цепочки создания стоимости в жизненно важных отраслях — как последние 20 лет делают США и Китай. Следовательно, стремление к диверсификации приведёт к дальнейшей фрагментации цепочек создания стоимости — или, иными словами, к «Глобализации 0,5».