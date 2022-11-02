Die Welt: Берлин пытается заставить Сербию выбирать между ЕС и Россией
Правительство Германии всё сильнее давит на Сербию, чтобы та приняла решение: вступать ли ей в ЕС или развивать партнёрство с Россией, пишет немецкая газета Die Welt.
«Необходимость принятия решения назревает в связи с геополитическими событиями», — заявил во вторник в Берлине представитель правительства, имея в виду военную спецоперацию России на Украине.
Как сообщается, в преддверии конференции по Западным Балканам в четверг в Берлине были «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия приняла решение подписать соглашение о расширении сотрудничества с Россией. По заявлению представителя правительства Германии, это плохо сочетается с ожиданиями, в соответствии с которыми страны — кандидаты в члены Евросоюза также должны принять санкции ЕС против России.
Также в Берлине отметили: создаётся впечатление, что президент Сербии Александр Вучич как опытный политик хорошо осознаёт своё «маятниковое положение» между ЕС и Россией. «Но сидеть на заборе становится всё более неудобно», — отмечают правительственные круги в Берлине.
Если Вучич решит вести свою страну в направлении ЕС, он получит поддержку правительства Германии, заверяют в немецкой столице. «Если он решит пойти другим путём, это будет иметь обратные последствия», — предостерегает Берлин.
Как отмечает газета Die Welt, Сербия традиционно поддерживает тесные отношения с Россией. Другие западнобалканские государства и ЕС опасаются, что Россия хочет оказывать влияние на регион через правительство в Белграде.