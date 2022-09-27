Bloomberg: Евросоюз запретил Сербии вести дела с Россией «как обычно»

На прошлой неделе министры иностранных дел Сербии и России продлили соглашение о координации внешней политики, что вызвало вопросы у представителей Евросоюза, пишет Bloomberg. В силу тёплых отношений Москвы и Белграда, Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, хотя и осудила проведение специальной военной операции, напоминает издание.
Сербия, как государство — кандидат на членство в Европейском союзе, должна переосмыслить дальнейшее сотрудничество с Кремлём — в этом убеждены некоторые представители Европейского союза, сообщает Bloomberg. «Решение о координации внешней политики — это признак намерения Сербии и России ещё больше укрепить отношения, и это вызывает серьёзные вопросы… Вести дела с Россией «как обычно» нельзя, мы относимся к этому очень серьёзно», — заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, его комментарий приводит автор материала.
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Сербии Никола Селакович подписали двухлетний план о взаимных консультациях. Ряд оппозиционных групп раскритиковали Белград, традиционно тесно связанный с Россией, за подписание такого документа, пока конфликт на Украине продолжается. Ранее Сербия осудила действия Москвы, но всё же не присоединилась к режиму антироссийских санкций. Министр иностранных дел Сербии отверг опасения, назвав соглашение с российской стороной «техническим моментом», поскольку документ регулярно продлевается каждые два года. Сербия, по словам Селаковича, не будет признавать референдумы, проведённые при поддержке России на контролируемых ей территориях, пишет Bloomberg.
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