FAZ: в Сербии прошёл крупный митинг против ЛГБТ

18:26
Грызлов заявил о поддержке Россией стремления Белоруссии стать членом ШОС
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что российская сторона поддерживает намерение Минска стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
18:20
Александрова обыграла Костюк в первом круге теннисного турнира в Портороже
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA 250 в Портороже (Словения).
18:13
«Матч ТВ»: «Оренбург» не будет менять тренера после разгрома от «Зенита»
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка продолжит руководить оренбургской командой.
18:12
Белый дом встревожен углублением связей между Россией и Китаем
Соединённые Штаты встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.
18:12
Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре
Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Краснодаре.
18:05
Нигматуллин: игра «Спартака» в обороне — на уровне второй лиги
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал красно-белых за игру в обороне.
18:03
Самым продаваемым автомобилем в Москве в августе стал Haval Jolion
Самым продаваемым автомобилем в Москве в августе 2022 года стала китайская модель Haval Jolion.
18:03
Доходы бюджета Подмосковья достигли 376,2 млрд рублей за полгода
Доходы бюджета Московской области достигли 376,2 млрд рублей за полгода.
18:02
Общественник Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции
Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов высказался об эффективности маркировки молочной продукции.
18:02
Минфин: профицит бюджета России за январь — август сократился до 137,4 млрд рублей
Профицит бюджета России за январь — август текущего года сократился до 137,443 млрд рублей по сравнению с предварительной оценкой российского Минфина в 482 млрд рублей в январе — июле 2022 года, сообщили в ведомстве.
18:01
Прокуратура проверит в Москве чиновников из-за пытавшегося выкинуть с балкона ребёнка
Прокуратура Москвы заявила, что проведёт проверку работы соответствующих государственных органов из-за инцидента с москвичом, который угрожал выбросить младенца с 13-го этажа.
17:56
Клопп о матче «Ливерпуль» — «Наполи»: это было настоящее шоу ужасов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи».
17:54
CNN: США опасаются смены позиции Европы в отношении России на фоне энергокризиса
В Соединённых Штатах опасаются, что европейские страны на фоне разрастающегося энергетического кризиса изменят свою позицию в отношении России и Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
17:50
Авербух не подтвердил участие Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»
Хореограф и продюсер Илья Авербух не подтвердил назначение российской фигуристки Алины Загитовой на роль ведущей в новом сезоне «Ледникового периода».
17:44
Сёмин: «Ростов» — цельная команда, которая может побороться за тройку
Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру ростовской команды в последних матчах чемпионата России.
17:44
В результате обстрела Логачевки в Белгородской области погибла гражданка Украины
В результате обстрела погранпункта пропуска «Логачевка» в Белгородской области погибла гражданка Украины, ещё четыре человека доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
17:43
Боец Bellator Шаблий считает, что матч Чимаев — Диаз был отменён из-за недостаточного ажиотажа
Российский боец Bellator Александр Шаблий поделился мнением об отмене главного поединка турнира UFC 279 между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.
17:38
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР укрепление двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор укрепление двустороннего сотрудничества.
17:35
Блинкова проиграла Марино в первом круге теннисного турнира в Ченнае
Россиянка Анна Блинкова не смогла оформить выход во второй круг теннисного турнира в Ченнае (Индия).
17:32
Вирусолог Ларичев назвал безопасными для людей вирусы, обнаруженные в арктическом озере Милн-Фьорд
Вирусолог Виктор Ларичев назвал безопасными для людей вирусы, обнаруженные в арктическом озере Милн-Фьорд.
17:32
Эксперт по туризму Фёдорова заявила о росте интереса россиян к внутренним направлениям
Генеральный директор туроператора «Виадук Тур» Лариса Фёдорова прокомментировала ситуацию на рынке туризма.
17:32
Клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей Кубка России
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 12 сентября проголосовали за перенос туров Кубка России.
17:31
Межрегиональная агропромышленная выставка пройдёт 13—15 сентября в Екатеринбурге
Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа пройдёт 13—15 сентября в Екатеринбурге.
17:27
Синоптики предупредили ещё о трёх тайфунах в Приморье в сентябре
Синоптики предупредили о трёх возможных тайфунах в Приморском крае в сентябре.
17:24
Метеоролог Старков спрогнозировал облачную погоду в Москве в ближайшие дни
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
17:23
В Волгограде в 2023 году представят проект «Мост Памяти» к юбилею победы в Сталинградской битве
В Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года представят историко-патриотический проект «Мост Памяти» к юбилею победы в Сталинградской битве.
17:23
New York Post: политика Байдена ведёт США к энергетическому «кошмару»
Политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны, пишет газета New York Post.
17:23
Кварацхелия — о победе над «Ливерпулем»: она ничего не значит перед игрой с «Рейнджерс»
Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс».
17:22
Диетолог Королёва рассказала, что курение и сладости вредят поджелудочной железе
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва перечислила факторы, негативно влияющие на здоровье поджелудочной железы.
17:20
Профессор Сафонов назвал дирхам ОАЭ альтернативной валютой
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов рассказал об альтернативных валютах.
17:19
Очередной гуманитарный груз из Нижегородской области прибыл в Донбасс
Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в Донбасс из Нижегородской области. Доставлены лекарства, матрасы, тёплые одеяла, ноутбуки.
17:19
Автоэксперт Солдунов посоветовал обрабатывать днище машины для защиты от дорожных реагентов
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как защитить машину от дорожных реагентов.
17:19
Число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга увеличат до 120 тысяч
В рамках проекта «Безопасный город» в Санкт-Петербурге планируют увеличить почти вдвое число камер видеонаблюдения на улицах. Таким образом, их количество достигнет 120 тыс.
17:16
Кадыров сообщил о подготовленном «сюрпризе» для ВСУ от отряда «Ахмат»
Отряд специального назначения «Ахмат» подготовил «интересный сюрприз» для украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram.
17:14
Канчельскис: в «Спартаке» творится бардак
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак».
17:13
Тульская область окажет содействие прибывающим в Белгородскую область беженцам
По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион подготовит гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.
17:13
Аналитик Быков допустил падение курса биткоина до $10 тысяч в краткосрочной перспективе
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков выразил мнение, что подорожание биткоина на 15% не повод для чрезмерного оптимизма.
17:12
Адвокат Шевцова назвала необходимые издержки при вступлении в наследство
Адвокат Виктория Шевцова рассказала, нужно ли платить налог при получении наследства.
17:11
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о планах увеличить техническую помощь Украине
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова нарастить техническую помощь Украине в скором времени.
17:11
Глава администрации Херсонской области Сальдо записал видеообращение к жителям региона
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, госпитализированный ранее, обратился к жителям региона со словами поддержки.
17:11
В ДНР заявили о гибели мужчины при обстреле украинскими силами Киевского района Донецка
Один мирный житель погиб в результате обстрела боевиками ВСУ Киевского района Донецка.
17:10
Мещеряков — о «Локомотиве»: команда с таким бюджетом, с такой историей не может так играть
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены руководства столичного клуба.
17:09
Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России
Глава комиссии российского Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране отсутствует.
17:04
Рианчо считает невозможным организовать товарищеский матч между Россией и Испанией
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между национальными командами России и Испании.
17:01
Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 24» заявил, что в ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара.
17:01
Экс-полузащитник «Барселоны» Туран объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран принял решение завершить карьеру.
16:57
Аксёнов назвал предательским поведением скандирование проукраинских лозунгов
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал предательством скандирование проукраинских лозунгов на публичных мероприятиях в республике. По его словам, в сети появились видео, снятые на полуострове, на которых участники распевают националистические песни.
16:55
Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что неудачный старт сезона московского клуба обусловлен проблемами с тренерским штабом.
16:55
Кобелев считает, что Соболев не смог бы заиграть в основе «Зенита»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не смог бы играть в основе «Зенита».
16:47
Газзаев: некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, но «Спартак» очень нестабильно играет
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, отправят ли в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.