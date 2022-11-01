Expressen: «хорошо, но мало» — Турция считает действия Швеции недостаточными для одобрения заявки в НАТО

Турция считает недостаточными заявления Швеции по курдскому вопросу и ожидает от неё реальных шагов, заявил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает Expressen. Примечательно, что заявление полититика прозвучало всего за неделю до поездки премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Анкару. Глава МИД скандинавской страны убеждён в успехе переговоров ввиду того, что у нового шведского правительства на этот счёт «другая позиция».
Швеция делает недостаточно для удовлетворения требований, выдвинутых Турцией для одобрения заявки Швеции по вступлению в НАТО. Об этом в очередной раз заявил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. «Заявления Швеции хороши, но их недостаточно, пока они не будут реализованы», — отметил политик в понедельник. Заявление прозвучало на фоне запланированного визита шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Анкару на следующей неделе, в ходе которого состоятся переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Шведская сторона предпримет новую попытку преодолеть препятствия, которые лежат на пути заявок Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Сообщается, что на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Анкару для проведения отдельной встречи с президентом Турции, сообщает Expressen.
Эрдоган неоднократно повторял своё требование об экстрадиции в Турцию 73 человек из Швеции и Финляндии для одобрения заявок этих стран в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что его правительству будет легче ввести Швецию в НАТО, чем предыдущему. «У нас другая позиция», — сообщил он информационному агентству ТТ на прошлой неделе. Биллстрём считает, что социал-демократическое правительство Магдалены Андерссон было отягощено своим «багажом» в курдском вопросе. «Среди прочего, речь шла о сделанных заявлениях и о том, как рассматривалась деятельность курдских группировок на территории Швеции. Я считаю, что у пришедшего к власти правительства нет такого багажа», — заявил глава МИД Швеции, пишет Expressen.
Для того чтобы Турция одобрила заявку Швеции и Финляндии о членстве в НАТО, три страны заключили совместное соглашение с рядом обязательных для выполнения пунктов. Речь идёт, в том числе, о совместном сотрудничестве правоохранительных органов, служб безопасности и борьбы с терроризмом. Особо упоминаются курдские организации PKK и YPG/PYD. Вдобавок к этому Турция потребовала, прежде всего, от Швеции выслать ряд террористов, заключает Expressen.
Пентагон обсуждает с Украиной обеспечение Киева спутниковой связью, также переговоры ведутся с соответствующими компаниями, в том числе со SpaceX. Пока США не готовы объявить о заключении каких-либо контрактов.
В ООН презентовали документальный фильм RT «Военкоры». В фильме рассказывается о работе российских военных корреспондентов в зоне боевых действий в Донбассе и о давлении, которое на них оказывает Запад.
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре подтвердили необходимость получения надёжных гарантий того, что Украина не станет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.
Сайт kp.ru провёл исследование, которое показало, что 32% россиян будут работать в ноябрьские праздники. Из них большинство (27%) планируют трудиться на основной работе, остальные (5%) намерены подрабатывать.
Начальник управления метрологии Государственного контрольного надзора Федерального агентства по техническому регулированию метрологии Захар Осока и директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая прокомментировали изменение правил поверки счётчиков с 1 ноября.
Соединённые Штаты «очень хотят» переговоров России и Украины, но будут и далее помогать Киеву в «успехах на поле боя», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил необходимость получения гарантий от Киева о неиспользовании зернового коридора в военных целях.
Представитель российского МИД Мария Захарова порекомендовала немецкому министру иностранных дел Анналене Бербок взять отпуск и ознакомиться с картой и учебником истории после заявлений о недопустимости «усиления России и Китая в Центральной Азии».