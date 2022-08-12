SVT: Швеция объявила о первой экстрадиции осуждённого в Турцию

14:23
РИА Новости: боевики «Айдара» обстреляли детсад «Золотая рыбка» в поселении Нью-Йорк в ДНР
Боевики украинского националистического батальона «Айдар» обстреляли детсад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк на Авдеевском направлении в ДНР.
14:20
В городе Лиски мужчина избил заступившуюся за детей учительницу английского
Мужчина избил учительницу английского языка в городе Лиски в Воронежской области после того, как та заступилась на улице за детей.
14:12
Генсек НАТО 17 августа проведёт в Брюсселе встречи с президентом Сербии и премьером Косова
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 17 августа проведёт в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти.
14:11
В «Сочи» прокомментировали трансфер Пруцева в «Црвену Звезду»
Спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал трансфер хавбека Егора Пруцева в сербскую «Црвену Звезду».
14:03
Диетолог Круглова назвала овощи и фрукты полезными для гипертоников продуктами
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что людям с повышенным давлением важно употреблять продукты, богатые калием.
14:00
Росздравнадзор проверяет сообщения о смерти ребёнка на фоне приёма «Золгенсмы»
Росздравнадзор проверяет сообщения о смерти ребёнка в России на фоне приёма препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».
13:59
Литва намерена присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ
Литва намерена присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против России в Европейском суде по правам человека в связи со специальной военной операцией.
13:57
Тарпищев: теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсмена выше политической пропаганды
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисное сообщество доказало: защита прав спортсмена — выше политической пропаганды.
13:48
ЦБ ожидает роста экономики России в 2025 году на 1,5-2,5% в базовом сценарии
Центральный банк России в своём прогнозе отметил, что ожидает роста российской экономики в 2024 и 2025 годах на 1,5—2,5% в базовом сценарии.
13:45
Боец AMC Fight Nights: Молдавский — Фёдор Емельяненко нового поколения
Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал своё мнение о Валентине Молдавском.
13:40
Гребнев считает, что Моури — не соперник Молдавскому
Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Валентином Молдавским и Стивом Моури в рамках Bellator 284.
13:34
Медведев напомнил, что в ЕС тоже есть атомные станции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обстрел Запорожской АЭС.
13:32
Минугля ДНР: всех 109 горняков шахты имени Засядько подняли на поверхность
Минугля ДНР сообщило, что на поверхность подняли всех 109 горняков шахты имени Засядько в Донецке, которая ранее была обесточена в связи с обстрелами украинских войск.
13:31
Сёмин предположил, что Дзюба эмоционально устал от футбола
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах форварда Артёмы Дзюбы.
13:23
ВКС уничтожили в Донбассе поставленную Украине американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Воздушно-космические силы России уничтожили в Донбассе американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64, которая была поставлена Киеву.
13:21
Талалаев заявил, что ему нравится работа Абаскаля в «Спартаке»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о работе нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
13:19
Юрич считает, что у Миранчука есть преимущество перед другими новичками «Торино»
Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке после его перехода из «Аталанты».
13:13
Минобороны: в районе Опытного и Невельского в ДНР потери 56-й бригады ВСУ превысили 70%
В результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил России в районе Опытного и Невельского в ДНР потери 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины в живой силе превысили 70%.
13:07
Фукс: «Зенит» — не проблема для ЦСКА
Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:03
ЦБ России прогнозирует возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году
Центробанк России прогнозирует возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.
13:02
Минобороны: в районе Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч военных
Во время наступления союзных сил в районе Соледара (ДНР) 14-я бригада Вооружённых сил Украины потеряла более 2 тыс. человек, остальных вывели в тыл. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
13:01
Потапова заявила, что не планирует менять спортивное гражданство
Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.
12:51
Умер написавший песни для артистов российской эстрады Герман Витке
Скончался поэт Герман Витке, написавший тексты песен для Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Марины Хлебниковой, Лаймы Вайкуле, Богдана Титомира.
12:45
ЦСКА поздравил Федотова с днём рождения и пожелал тренеру больших побед
Пресс-служба московского ЦСКА поздравила своего главного тренера Владимира Федотова с днём рождения.
12:44
Ростуризм: продажи в рамках нового этапа туристического кешбэка продлятся до 10 сентября
Продажи туров по России в рамках осеннего этапа туристического кешбэка продлятся с 25 августа до 10 сентября.
12:43
Адвокат Грайнер сообщила, что сторона защиты планирует подать апелляцию на приговор
Александр Бойков, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщил, что сторона защиты подаст апелляционную жалобу на приговор.
12:42
Daily Express: кандидат в премьеры Британии Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке
Кандидат в премьер-министры Великобритании, бывший глава Минфина Риши Сунак пришёл на дебаты в дырявом ботинке. Об этом пишет Daily Express.
12:33
В Госдуме рассказали об успешном использовании программы туристического кешбэка россиянами
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% стартует 25 августа.
12:30
Тихонов: Дзюбе надо готовиться работать на завод
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы.
12:28
Следствие попросило отправить скопинского маньяка Мохова под домашний арест
Следствие попросило отправить под домашний арест скопинского маньяка Виктора Мохова, подозреваемого в том, что он помогал скрыть следы убийства.
12:28
Генич: Дзюба ищет варианты за рубежом и будет ждать до талого
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.
12:22
Траньков резко отреагировал на открытое письмо фигуристки Нугумановой о травле
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на открытое обращение Елизаветы Нугумановой, которое она адресовала Татьяне Тарасовой.
12:17
Джикия заявил, что готов выйти на полный матч с «Сочи»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
12:11
Полянский: никто на заседании СБ ООН не поддержал версию Киева об обстрелах ЗАЭС
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заседание Совета Безопасности международной организации по ситуации с обстрелами Запорожской АЭС.
12:09
Тарасова отреагировала на открытое обращение Нугумановой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила фигуристке Елизавете Нугумановой.
12:08
Шпинёв рассказал, почему Миранчук решил покинуть «Аталанту»
Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, объяснил, почему игрок принял решение покинуть «Аталанту».
12:08
Член Запорожской ВГА Рогов не исключил консервации Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» не исключил, что при продолжении обстрелов ЗАЭС электростанцию может ожидать консервация.
12:00
ESPN: экс-защитник «Реала» получил дисквалификацию спустя год после завершения карьеры
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау был дисквалифицирован на один матч.
11:55
«Ъ»: основатель «Волга-Днепр» Исайкин решил выйти из состава акционеров компании
Основатель и основной владелец группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин принял решение выйти из состава бенефициаров всех её российских и иностранных структур, а также передать управление менеджменту. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
11:53
Глава Минобороны Украины Резников заявил о получении новой партии РСЗО М270 от Британии
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании.
11:49
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с гибелью юного хоккеиста команды СКА
Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи с гибелью 14-летнего хоккеиста школы СКА Всеволода Малкова на тренировке.
11:45
Рогов: обстрел Запорожской АЭС вела 44-я артиллерийская бригада ВСУ
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что причастные к обстрелу Запорожской АЭС установлены.
11:41
Врач Бережко посоветовала свести к минимуму время пребывания на улице в жару
Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко дала советы, как вести себя в жаркую погоду.
11:40
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы безопасности
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России обсудил вопросы безопасности.
11:39
Медведев заявил, что итогом для Зеленского будет трибунал или вторые роли в комедийном шоу
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для украинского лидера Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли.
11:37
В Московском губернском театре в преддверии нового сезона прошёл сбор труппы
В Московском губернском театре в преддверии старта нового X сезона прошёл традиционный сбор труппы.
11:36
«Спартак» поздравил Паоло Ваноли с юбилеем
Пресс-служба «Спартака» обратилась к бывшему главному тренеру красно-белых Паоло Ваноли.
11:33
В Подмосковье из аварийного жилья расселили более 2,6 тысячи человек
В Подмосковье с начала 2022 года из аварийного жилья расселили более 2,6 тыс. человек.
11:30
Врач Сидачева отметила важность ревакцинации на фоне роста заболеваемости COVID-19
Заведующая терапевтическим отделением взрослой поликлиники города Видное (Московская область) Юлия Сидачева рассказала, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией люди стали активнее проходить ревакцинацию.
11:30
TMZ: актриса Энн Хеч получила угрожающие жизни травмы в ДТП
Представитель американской актрисы Энн Хеч рассказал, что она получила в результате ДТП представляющие угрозу жизни травмы, шансов выжить у неё нет. Об этом сообщил портал TMZ.