Washington Post: Байден пообещал «освободить Иран»

Американский президент Джо Байден заявил в ходе выступления в Калифорнии на предвыборном мероприятии, что США скоро «освободят Иран», передаёт The Washington Post. Президент также добавил, что иранцы «освободят себя сами», никак не пояснив свои слова.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты в скором времени «освободят Иран», добавив, что жители страны «освободят сами себя», сообщает The Washington Post.

В четверг в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии Майка Левина аудитория призвала президента обратить внимание на протесты, охватившие весь Иран после смерти студентки Махсы Амини. Её задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.

«Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят себя сами», — ответил Байден, никак не пояснив свои слова.

Как отмечает издание, эти слова президента прозвучали в тот момент, когда сторонники демократов в толпе держали мобильные телефоны, на экранах которых была надпись FREE IRAN («Свободу Ирану!»).

The Washington Post напоминает, что в последнее время американские активисты иранского происхождения всё чаще критикуют администрацию Байдена. Они призывают Белый дом отказаться от усилий по возобновлению иранской ядерной сделки из-за протестов в стране. В октябре Вашингтон объявил о введении санкций против иранских чиновников за жестокое обращение с протестующими. Администрация США недавно ввела санкции против Ирана за поставку беспилотников и техническую помощь России в спецоперации на Украине. В августе США нанесли военные удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии в ответ на нападения на американские силы в регионе.