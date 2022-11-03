Американский сенатор: утверждения о том, что администрация Байдена верит в демократию, — это дезинформация

Администрация Байдена не верит в первую поправку, гарантирующую гражданам США свободу слова, они верят в цензуру, заявил в интервью Fox News сенатор от штата Миссури Джош Хоули. А утверждения о том, что нынешняя администрация верит в демократию, — это на самом деле дезинформация, добавил политик.

Джош Хоули — сенатор от штата Миссури, который входит в состав Юридического комитета (сената США. — ИноТВ). Он сейчас со мной на связи. Господин сенатор, так что же мы будем делать в связи с этим?



ДЖОШ ХОУЛИ, американский сенатор: Мы, Джесси, займёмся тем, что привлечём к ответственности тех людей, которые неоднократно нам лгали. И, кстати говоря, речь идёт и о тех, кто лгал мне прямо в лицо, поскольку я сидел там и слушал, как Алехандро Майоркас, глава Министерства внутренней безопасности, заявлял: «Да нет, погодите, этот совет — всего лишь рабочая группа», это неправда; «этот совет никогда не проводил заседания» — и это неправда; «на самом деле мы не следим за тем, что говорят американцы», — и это неправда.



Джесси, знаете, что на самом деле является дезинформацией? На самом деле дезинформацией является то, что администрация Байдена верит в демократию. Поскольку они мыслят следующим образом. Если вы будете делать то, что они вам говорят, и верить в то, во что они говорят вам верить, и голосовать так, как они хотят, тогда они за неё (демократию. — ИноТВ). Но если у вас есть свои собственные идеи, или же вы высказываете своё собственное мнение, или самостоятельно изучаете те или иные вещи, то они будут следить за вами, подвергнут вас цензуре и будут использовать правительство против вас. Джесси, именно это и есть угроза нашей демократии. И нам нужно что-то с этим делать.



Как я слышал, там был совет по контролю за слухами. Их интересовал контроль за слухами. Звучит как нечто характерное для девочки-подростка. Однако, господин сенатор, президент Соединённых Штатов что, занимается слухами? А как насчёт инфляции?



ДЖОШ ХОУЛИ: Да, а как насчёт того, чтобы соблюдать конституцию? Почему бы просто не начать с базовых вещей? Неужели будет перебором просто попросить Джо Байдена встать и сказать: «Да, я верю в первую поправку, ведь она есть прямо в конституции. Да, я верю в то, что у вас есть право составлять своё собственное мнение по этим вопросам». Но он, Джесси, в это не верит.



Эта администрация — давайте никогда не будем об этом забывать — опубликовала список людей, озвучив их имена, которых они хотят лишить площадки, удалить с крупнейших медийных платформ и из соцсетей. И они открыто об этом говорят. Они цензоры. Они верят в цензуру. Они считают, что у правительства должны быть полномочия делать это и, разумеется, вступать в сговор с ИТ-гигантами. Скажу вам, что нет ничего более несовместимого с первой поправкой и опасного для свободы слова в нашей стране.



Повторюсь, республиканцы должны что-то с этим сделать. Республиканцы должны прямо сейчас пообещать, что если и когда мы вернём контроль над конгрессом, то мы будем защищать свободу слова, мы привлечём этих людей к ответу. И если нам потребуется, мы устроим слушания по импичменту таких людей, как Алехандро Майоркас. И мы вернём народу контроль над правительством.



Да, согласно тем опросам, которые я видел, вы, ребята, очень уверенно возьмёте и палату представителей, и сенат. Мы надеемся, что во время следующего срока так и будет. Господин сенатор, большое спасибо.



Дата публикации 02 ноября 2022 года.