Такер Карлсон о деле Илона Маска: власти США боятся, что у американцев появится свобода слова

Министерство юстиции США начало расследование в отношении Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине и новостей о скором приобретении им соцсети Twitter, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, а правящие элиты опасаются этого больше всего, подчеркнул ведущий.

Теперь они пытаются уничтожить самого Илона Маска. Повторюсь, мы не знаем Илона Маска (как человека. — ИноТВ), мы не поддерживаем его, у него могут быть странные цели, о которых мы не подозреваем. Это всё лишь про свободу слова. Поэтому Министерство юстиции США сейчас ведёт расследование в отношении Илона Маска в силу причин, которые никто не может назвать. Но минюст именно этим теперь и занимается — пытается запугать людей уголовными делами, чтобы добиться послушания. В ситуацию, естественно, был вовлечён Дэвид Фрам (журналист-обозреватель, бывший спичрайтер Дж. Буша. — ИноТВ). Нет того дна, куда бы он ни опустился, пытаясь защитить власть имущих. Сейчас он призывает администрацию Байдена изъять систему спутников у Илона Маска, которую тот предоставил украинскому правительству на безвозмездной основе для борьбы с Россией. «У США должен быть готовый план по быстрой национализации Starlink (спутниковый интернет-провайдер. — ИноТВ), если Илон Макс отключит от неё Украину с целью продвижения своей политической повестки», — написал Дэвид Фрам. Вечно эта политическая повестка! Иными словами: не нравится его деятельность — просто отнимите у него имущество! В основе его (Маска. — ИноТВ) убеждений — а это единственное, что имеет значение, — лежит призыв к тому, чтобы простые американцы могли говорить то, что они думают на самом деле. Просто изъять его имущество, силой! Тем временем CNN называет Маска «агентом России», поскольку он больше не будет бесплатно предоставлять Украине доступ к своим спутникам. Давайте посмотрим.

РЕПОРТЁР CNN: Украина сообщает, что не сможет воевать без Starlink. На прошлой неделе появились сообщения о широкомасштабных перебоях в работе сети Starlink на линии фронта, где солдаты борются за возвращение территорий.

ГОСТЬ CNN: Они недоумевают, почему это происходит. Это намеренные действия SpaxeX, инициировал ли это Илон, никто точно не уверен.

РЕПОРТЁР CNN: Перебои и новости о запросе финансирования от Пентагона появляются вкупе с тем, что поддержка Украины Маском также ставится под сомнение. После того, как он выдвинул сценарий мирного договора, предложив Украине отказаться от Крыма в пользу России и провести референдумы в восточных регионах Украины при поддержке ООН. На Украине этот мирный план был массово воспринят как «пророссийский», и один украинский дипломат прямо «послал» Илона Маска.

Хорошо, говорит парень с узко посаженными глазами — это действительно про Россию и Украину. Но это не имеет никакого отношения к России и Украине! Вы думаете, их (власти США. — ИноТВ) волнует российско-украинский конфликт? Конечно же нет! Если бы их это волновало, они бы продвигали вариант мирного урегулирования, чтобы спасти жизни россиян и украинцев. Но им всё равно! Это всё про внутреннюю политику, про Соединённые Штаты и про Илона Маска, совершающего один непростительный грех — он пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. Чтобы сделать это «состязание» более честным, дав вам немного власти. И они боятся, что у него получится! Мы видим отчаяние режима, не только политического, но и культурного — класса людей, управляющего страной, которые чувствуют, что теряют власть. Они в панике, их истерику легко заметить.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.