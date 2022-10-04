WP: план Илона Маска по урегулированию украинского конфликта не впечатлил Киев

Американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант разрешения конфликта на Украине, который поднял в интернете настоящую бурю, передаёт The Washington Post. Предложение Маска состоит из четырёх пунктов, в том числе исправление ошибки Никиты Хрущёва и признание Крыма* российским. В Киеве на план Маска ответили резко негативно.

Американский предприниматель Илон Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта из четырёх пунктов, а также провёл опрос в Twitter, поинтересовавшись у своих подписчиков, одобряют ли они его предложения.

Однако, как отмечает The Washington Post, эти предложения вызвали настоящую бурю в интернете, в которой приняли участие украинские дипломаты, российские чиновники, поклонники Маска и даже несколько президентов.

Свой план Маск начал с предложения провести повторные референдумы под наблюдением ООН в регионах, которые вошли в состав России, допустив, что страна уйдёт с этих территорий, «если такова воля народа». При этом миллиардер предложил окончательно признать Крым* частью России, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущёва», передавшего полуостров Украинской ССР. В двух последних пунктах он призвал Украину оставаться «нейтральной» страной и «обеспечить водоснабжение Крыма».

«Вполне вероятно, что в конечном итоге всё так и будет, — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — прокомментировал свой план сам Маск.

Опрос, в котором уже приняли участие несколько миллионов пользователей Twitter, продолжается и привлекает к себе всё больше внимания. По состоянию на полночь по московскому времени 37% пользователей согласились с его доводами, а 63% не поддержали их.

В ответ на него президент Украины Владимир Зеленский устроил собственный опрос на платформе, поинтересовавшись у своих подписчиков, какой Илон Маск им «больше нравится». Варианта ответа было два: «Тот, который поддерживает Украину» и «Тот, который поддерживает Россию». Как отмечает издание, по состоянию на полночь побеждал первый вариант.

Но даже несмотря на столь резкий ответ, Маск продолжил обсуждение выхода из украинского конфликта. «Давайте тогда попробуем так: воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, являются ли они частью России или Украины», — написал предприниматель на своей страничке в Twitter в ходе опроса с двумя вариантами ответа: «да» или «нет».

В ответ на второй опрос президент Литвы Гитанас Науседа осудил предложения Маска, отметив, что, если «кто-то пытается украсть колёса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колёс».

Как напоминает The Washington Post, Маск сыграл «интересную» роль в конфликте на Украине «характерным для него нетрадиционным способом». Вскоре после ввода российских войск Маск объявил, что SpaceX отправит тысячи спутниковых интернет-тарелок Starlink на Украину. Кроме того, на своей страничке в Twitter американский миллиардер вызвал президента России Владимира Путина «на поединок».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).