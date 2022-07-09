Times: Илон Маск отказался от приобретения Twitter

Предприниматель Илон Маск решил разорвать соглашение о покупке компании Twitter из-за предоставления ему «ложных и вводящих в заблуждение» данных о доле фальшивых аккаунтов и учётных записей, пишет The Times. Впрочем, компания намерена подать в суд на Маска, чтобы добиться выполнения сделки по приобретению.

Американский предприниматель Илон Маск решил разорвать соглашение о покупке за $44 млрд компании Twitter, что отразилось на котировках компании на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает The Times.

Юристы, представляющие интересы миллиардера, утверждают, что компания «в значительной степени нарушила» обязательства, которые были предусмотрены соглашением о слиянии, предоставив «ложные и вводящие в заблуждение» данные, прежде чем Маск согласился приобрести её.

В частности, по словам его представителей, компания не предоставила полную информацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учётных записей, используемых для массовой рассылки. Ранее Маск публично поставил под сомнение точность оценки Twitter, согласно которой так называемые спам-боты составляли около 5% от общего числа пользователей. В июне компания предоставила ему доступ к хранилищу необработанных данных о сотнях миллионов ежедневных постов.

Однако в письме главе юридического отдела Twitter Виджайю Гадде представители Маска заявили, что компания не выполнила свои обязательства. По их словам, миллиардер запрашивал данные о количестве фальшивых аккаунтов в соцсети в течение почти двух месяцев. Они назвали эту информацию «фундаментальной» для сделки.

«Twitter не смогла или отказалась предоставить эту информацию, — утверждает юридическая команда Маска. — Иногда Twitter игнорировала запросы Маска, иногда отклоняла их по необоснованным причинам, а иногда утверждала, что выполняет требования, предоставляя при этом неполную или непригодную для использования информацию».

По условиям сделки в случае разрыва соглашения предприниматель должен выплатить компании порядка $1 млрд компенсации.

Впрочем, Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, намерена подать в суд на американского миллиардера, чтобы добиться выполнения сделки по приобретению компании. «Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — заявил глава совета директоров компании Брет Тэйлор. Он выразил уверенность в том, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.

Как отмечает издание, на фоне новостей об отказе предпринимателя от покупки акции Twitter наНью-Йоркской фондовой биржеупали на 6,2%, или на $2,25, до $34,56.

The Times напоминает, что основанная в 2006 году компания приняла предложение Маска в размере $54,20 за акцию после того, как в апреле миллиардер сообщил о том, что приобрел около 9% акций компании и отклонил приглашение войти в её совет директоров.