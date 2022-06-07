NBC: Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия количества фейковых аккаунтов

Бизнесмен Илон Маск обвинил руководство Twitter в нарушении условий сделки о покупке компании, передаёт NBC. Покупатель недоволен тем, что ему не предоставили запрашиваемую информацию о количестве фейковых аккаунтов в соцсети. Как отмечает телеканал, инвесторы сомневаются, что сделка состоится, и это отражается на цене акций Twitter.
Начнём с последних новостей про Илона Маска и Twitter. Эта история не перестаёт удивлять. Какова ситуация на сегодня? Что там сейчас происходит?
ДОМИНИК ЧУ, старший корреспондент CNBCпо рынкам:Сколько раз, Морган, мы с вами уже разговаривали на эту тему…
Да!
ДОМИНИК ЧУ:Пожалуй, очередную новость можно интерпретировать как ещё один признак того, что у него (Маска. — ИноТВ) есть кое-какая обеспокоенность, кое-какие сомнения касательно предложенной им покупки Twitter.
Илон Маск подал документ в органы, осуществляющие надзор за рынком ценных бумаг. В документе он, по сути, вновь подчеркнул, как ему не нравится этот факт, эта идея, что Twitterне предоставляет ему запрашиваемую им информацию о количестве так называемых фейковых и/или автоматических учётных записей, ботов, активных в этой социальной сети на данный момент.
В своём заявлении Маск пытается обосновать утверждение о том, что Twitterи его совет директоров не передал ему существенную и актуальную информацию о ведении бизнеса, а это нарушение условий сделки о покупке.
Напомню, Маск предложил купить акции по 54 доллара 20 центов за штуку, чтобы Twitterстал его частной собственностью, и совет директоров Twitterпринял это предложение. Маск, по-видимому, приготовил необходимую сумму, чтобы совершить эту сделку. Но теперь есть реальные опасения, что сделка сорвётся, ведь акции Twitter, Морган, в данный момент торгуются приблизительно по 39 долларов…
Ого!
ДОМИНИК ЧУ:... что на 15 долларов меньше той отметки, которую инвесторы считали делом решённым. Акции Twitter, конечно же, были бы гораздо ближе к этой согласованной цене, если бы вероятность сделки представлялась им близкой к 100 процентам.
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