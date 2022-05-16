Daily Mail: «там полно ботов» — Трамп усомнился, что Маск купит Twitter

Экс-президент США выразил сомнение, что владелец Tesla Илон Маск доведёт сделку по покупке Twitter до конца. По словам Дональда Трампа, у соцсети полно проблем, в том числе «большое количество ботов и фейковых аккаунтов», передаёт Daily Mail.

Дональд Трамп предсказал, что Илон Маск не станет покупать Twitter из-за многочисленных проблем соцсети. Слова экс-президента США прозвучали после того, как глава Tesla объявил, что он решил «временно приостановить» сделку по приобретению платформы, сообщает Daily Mail.

«Я не думаю, что он (Маск. — ИноТВ) купит Twitter, потому что там очень много фейковых аккаунтов и ботов, — заявил Трамп на встрече со сторонниками в Техасе. — У него куча проблем с Twitter. Но и у самого Twitter куча проблем».

После этого экс-глава Белого дома принялся продвигать среди собравшихся собственную альтернативу Twitter. «Так что отправляйтесь на Truth Social. Я думаю, вы обнаружите, что правда прекрасна. Мы говорим правду!» — продекларировал он, утверждая, что название платформы «сводит радикальных левых с ума».

Трамп запустил Truth Social в 2021 году, после того как Twitter заблокировал его аккаунт. Поводом послужил штурм Капитолия, в котором участвовали сторонники бывшего президента, недовольные результатами голосования, напоминает издание.

Накануне Маск предположил, что Трампу не стоит выдвигать свою «вызывающую разногласия» кандидатуру на следующих президентских выборах. Вместе с тем бизнесмен выразил уверенность, что учётную запись политика в Twitter необходимо восстановить.

Впрочем, ранее в одном из своих интервью сам Трамп заявлял, что не планирует вновь публиковаться на платформе. «Мне нравится Илон Маск. Мне он очень нравится. Он отличный человек. Мы много сделали для Twitter, когда я был в Белом доме. Я был разочарован тем, как ко мне относились в Twitter. Я туда не вернусь», — говорил бывший президент.