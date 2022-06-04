Guardian: «очень плохие предчувствия» об экономике вынудили Маска задуматься о сокращениях рабочих

Генеральный директор Tesla Илон Маск остановил набор новых кадров и думает о сокращении штата на 10%, пишет The Guardian со ссылкой на почтовую рассылку, которую приводит агентство Reuters. Издание отмечает, что причиной такого решения миллиардера стали «очень плохие предчувствия» о состоянии экономики на фоне падения акций компании.

Илон Маск думает ввести запрет на приём новых кадров и сократить персонал компании Tesla на 10% из-за «очень плохого предчувствия» о нынешнем состоянии экономики, сообщает The Guardian со ссылкой на агентство Reuters. На данный момент в Tesla открыто около 5 тыс. вакансий для кандидатов из разных стран, а персонал компании насчитывает 100 тыс. человек.

Как рассказывает издание, вечером в четверг топ-менеджеры Tesla получили на электронную почту рассылку с приказом поставить на паузу набор новых сотрудников по всему миру. Ранее Маск вернул всех работников компании в офис — если они не будут появляться там минимум 40 часов в неделю, то попадут под немедленное сокращение. Спустя несколько часов после этой новости акции Tesla упали на 3%.

Многие предполагают, что приказ Маска вернуться в офисы — это также попытка сократить штат, пишет британская газета. На форумах сотрудники Tesla жалуются, что их офисы физически не могут вместить весь персонал на полный рабочий день. Во время пандемии персонал компании быстро расширился, и теперь один из сотрудников просит совета: нужно ли им игнорировать приказ или работать на лестнице.

До сих пор спрос на электрокары не уменьшился, однако акции компании просели на 22% после того, как её основатель использовал свою долю для запланированной покупки Twitter, которая так и не была завершена. Кроме того, на стоимость акций повлияла беспокойство о глобальной экономике и карантин в Шанхае, где расположен завод Tesla, отмечает The Guardian.