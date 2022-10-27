Fox News: Украина нужна демократам только в контексте их внутриполитических амбиций — и они сами это признают

Демократическая партия США так рьяно выступает за оказание помощи Киеву в борьбе против России отнюдь не ради демократии — ведь Украина не является демократической страной, — а лишь для достижения внутриполитических целей, заявил в эфире своей передачи ведущий Fox Такер Карлсон. По словам журналиста, об этом недавно прямо заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин, который призвал помогать украинским войскам бороться против «путинской ненависти к феминисткам, геям и трансгендерам».

Пару дней назад 30 членов палаты представителей от Демократической партии предприняли то, что демократы в своё время предпринимали часто: они отправили Джо Байдену письмо с призывом рассмотреть возможность проведения переговоров для достижения мира между Россией и Украиной, чтобы не допустить ещё больше смертей украинцев — да и россиян тоже, в общем-то, — а также ядерной войны, которая положит конец всей человеческой цивилизации.

Послание вроде бы вполне разумное — однако оно сильно рассердило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты своё письмо практически сразу же отозвали, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой.

Так в чём же здесь на самом деле суть? Откуда по-настоящему берётся эта поддержка в адрес Украины? Демократия здесь точно ни при чём, ведь Украина — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко, там же ведь даже оппозиционные партии запрещают. Ну вот Джейми Раскин — один из демократов, подписавших упомянутое письмо, и член палаты представителей от штата Мэриленд — так сказать, выдал всю подноготную: он опубликовал официальное заявление, в котором расхвалил многообразие в рядах украинской армии и поддержал их сопротивление путинской, цитирую, «ненависти к феминисткам, геям и трансгендерам».

Чего-чего? Это-то здесь причём? А очень даже при том: как отметил далее Джейми Раскин, мы обязаны поддерживать борьбу Украины против России потому, что Россия — цитирую, «родина и экспортёр теории великого замещения (теория заговора, согласно которой западные элиты ведут целенаправленную политику по замещению белого населения мигрантами. — ИноТВ)». Уж не знаем, что конкретно он тут имел в виду, но видно, что вся суть — конечно же, во внутриполитических амбициях, что мы и так знали.

А меж тем конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл только что вернулся из Киева — или, как он сам его называет, «Кыива», — куда он ездил, дабы поцеловать перстень сеньора Зеленского, и теперь говорит, что мы должны дать Украине всё и сразу же, а не то — и это вас, возможно, удивит — Россия начнёт вторжение в США. Вот, посмотрите.





ЭРИК СУОЛУЭЛЛ, член палаты представителей США от штата Калифорния: Если Кевин Маккарти (лидер республиканского меньшинства в палате представителей. — ИноТВ) не оставит ментальность «Первым делом — Америка», которая предполагает, что мы и цента Украине больше не отправим, то несложно предсказать, что её боевой дух будет подорван. Борьба Украины за демократию — это и наша борьба за демократию, ведь, как нас учит история, Россия, если ей удастся забрать себе Украину, этим не ограничится: она продолжит идти на запад, и нам придётся непосредственно втянуться в этот конфликт. Так что если мы победим её сейчас, нам не придётся потом сражаться с ней либо на нашей территории, либо гораздо ближе к нашим границам.

Давайте я поясню, что он имел в виду: значение имеют только два рубежа — граница Украины и территория вокруг вашингтонского Капитолия. Они оба священны. Ну а границы вашей страны — не смешите, она и не ваша ведь вовсе.

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.