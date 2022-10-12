WP: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны США

Несмотря на все усилия президента США Джо Байдена, глобальная и внутренняя коалиции в поддержку Украины всё больше трещат по швам, передаёт The Washington Post. В этой ситуации Байден в частном порядке призвал Владимира Зеленского перестать требовать всё новую военную помощь, заявив, что он и так делает достаточно, сообщает американское издание.

В последние несколько месяцев президент США Джо Байден провёл множество часов в переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и другими иностранными лидерами, которые не всегда поддерживали западную коалицию в поддержку Украины, призывая их выступить против президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post.

В связи с этим Белый дом был приятно удивлён, когда — благодаря усилиям Байдена или независимо от них — в сентябре на саммите ШОС Моди всё же призвал Путина «встать на путь мира». Анонимный источник издания в Белом доме назвал эти слова «необычными» для лидера, который сделал всё возможное, чтобы сохранить нейтралитет в конфликте на Украине.

Как отмечает The Washington Post, Байден сейчас прилагает все усилия, чтобы сохранить то, что стало основной задачей его президентства — глобальную и внутреннюю коалицию в поддержку Украины. По мере приближения зимы некоторые союзники США сталкиваются с экономическими трудностями, вызванными последствиями конфликта, а некоторые представители Республиканской партии внутри страны скептически относятся к необходимости оказывать Украине военную помощь, которая исчисляется миллиардами.

Голосование Организации Объединённых Наций по проекту резолюции, осуждающей вхождение в состав России четырёх новых регионов, которое состоится в среду, станет серьёзным испытанием этих усилий администрации Байдена. Вашингтон надеется убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки не занимать нейтральную позицию и осудить Москву.

Источник издания утверждает, что в Белом доме рассчитывают заручиться поддержкой по крайней мере 100 из 193 государств — членов ООН — именно столько стран поддержали в 2014 году резолюцию ООН, осуждающую вхождение Крыма* в состав России. В марте, когда Соединённые Штаты впервые предложили резолюцию ООН, осуждающую ввод российских войск на Украину, её поддержали в 141 государстве. Вероятно, меньшее количество голосов в среду станет дипломатическим поражением администрации Байдена.

По данным The Washington Post, ряд американских чиновников в частном порядке признают, что, несмотря на неожиданные слова Моди Путину, они скептически относятся к возможности прорыва в отношениях с Индией, учитывая обширные политические и военные связи страны с Россией.

Более того, непросто складываются переговоры с развивающимися странами Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, которые в непропорционально большой степени пострадали от роста цен на топливо и глобального дефицита продовольствия. По словам чиновников Белого дома, Байден в переговорах со своими коллегами приложил немало усилий, чтобы доказать, что в их трудностях виноваты «российская агрессия и блокада», а не санкции США.

Однако беспокоить американского лидера должна не только международная, но и внутренняя поддержка Украины. Пока Байден пытается сохранить глобальную коалицию, трещины появляются внутри страны в отношении миллиардной помощи, которую Вашингтон направляет Киеву. Эти трещины, вероятно, значительно расширятся, если республиканцы победят на выборах в конгресс 8 ноября.

Кроме того, принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи нефти, вероятно, приведёт к очередному росту цен на газ, что может ещё больше настроить общественность против поддержки Украины.

Опрос Pew Research показывает, что доля американцев, которые крайне или очень обеспокоены тем, что Украина может проиграть, упала с 55% в мае до 38% в сентябре. 32% сторонников Республиканской партии считают, что Соединённые Штаты оказывают слишком большую поддержку Киеву, по сравнению с 9% в марте.

«Сохранение поддержки здесь, в конгрессе, и среди американской общественности — это то, о чем мы думаем и признаём, что со временем это неизбежно будет становиться всё более сложной задачей», — отметил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

В Белом доме также отметили, что американский лидер регулярно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала российской спецоперации. Последняя такая беседа состоялась в понедельник, когда Байден осудил ракетные удары России и пообещал оказать Украине «поддержку, необходимую для самообороны». Однако и эти отношения не всегда складывались гладко. В начале конфликта Зеленский неоднократно публично призывал США и другие западные страны делать больше для поддержки Украины, даже тогда, когда Вашингтон уже отправлял Киеву беспрецедентные объёмы помощи и самое современное вооружение.

Как рассказал The Washington Post источник в Белом доме, Байден понимал, что Зеленский должен решительно отстаивать интересы своего народа. Тем не менее в частном порядке сказал украинскому коллеге, что ему будет трудно продолжать просить средства на поддержку Украины у конгресса, если Зеленский будет выглядеть неблагодарным и постоянно твердить, что того, что делают США, недостаточно.

Белый дом регулярно подчёркивает, что будет оказывать Украине военную помощь «столько, сколько потребуется». В частном порядке американские чиновники утверждают, что ни Россия, ни Украина не в состоянии одержать победу в конфликте, однако подталкивать Киев за стол переговоров они не станут, оставляя решение о завершении конфликта за Киевом.

«Это решение должны принять украинцы. Наша работа сейчас заключается в том, чтобы помочь им занять наилучшую позицию в военном отношении на поле боя... для того дня, когда они решат прибегнуть к дипломатии», — уверяет высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Однако после объявления России о вхождении в её состав четырёх новых регионов, Зеленский настаивает на том, что вернётся за стол переговоров только в случае отстранения Путина от власти. В ответ в Москве заявляют, что российская спецоперация не прекратится, если Киев откажется от переговоров. Всё это заставляет The Washington Post предполагать, что конфликт может затянуться на длительный срок.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).