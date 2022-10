Guardian: демократы США грозят лишить Саудовскую Аравию поставок оружия за «поддержку России»

Среди членов американского конгресса от Демократической партии всё громче звучат призывы прекратить оборонное сотрудничество с Эр-Риядом, сообщает британская The Guardian. Как разъясняет обозреватель издания, гнев демократов вызвало принятое на прошлой неделе ОПЕК+ решение сократить добычу нефти, которое в США восприняли как попытку помочь Москве.

Американский конгресс в понедельник резко ужесточил риторику в отношении Саудовской Аравии: председатель комитета сената США по международным делам Роберт Менендес пригрозил Эр-Рияду в ответ на недавнее решение о сокращении добычи нефти приостановить поставки оружия королевству и прекратить сотрудничество с ним в области безопасности, пишет The Guardian.

Как напоминает обозреватель британского издания, на прошлой неделе страны ОПЕК+ (члены самой Организации стран — экспортёров нефти, а также ряд не входящих в неё нефтедобывающих государств, включая и Россию. — ИноТВ) приняли решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, что в США восприняли как «выпад» в адрес администрации президента Джо Байдена на фоне приближающихся промежуточных выборов, а также попытку «поддержать» Россию.

Между тем заявления Менендеса, который является одним из самых высокопоставленных представителей Демократической партии в конгрессе, позволяют утверждать, что в курсе США по отношению к Эр-Рияду намечаются серьёзнейшие сдвиги, констатирует журналист.

Подчеркнув, что политика наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана «помогает спонсировать начатые Путиным боевые действия через картель ОПЕК+», Менендес заявил, что «играть в этом конфликте за обе стороны просто нельзя», говорится в материале The Guardian. «До тех пор, пока королевство не пересмотрит свою позицию по отношению к украинскому конфликту, я одобрять какое-либо сотрудничество с Эр-Риядом не буду. Довольно», — цитирует сенатора газета.

По данным The Guardian, за переход к более жёстким мерам в отношении Саудовской Аравии высказались многие соратники Менендеса по партии. Так, сенатор Ричард Блюменталь и член палаты представителей Ро Ханна в своей статье для издания Politico также обвинили Эр-Рияд в том, что он оказывает поддержку России и саботирует решения Вашингтона, и выступили за прекращение передачи королевству американских военных технологий. «Попросту говоря, Америке не следует предоставлять настолько безграничный контроль за стратегическими оборонными системами стране, которая, судя по всему, выступает союзником для нашего злейшего врага — Владимира Путина, шантажиста с ядерной бомбой», — приводит The Guardian слова членов конгресса. А на прошлой неделе ещё один сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал провести «полновесную переоценку союза между США и Саудовской Аравией», тогда как его сопартиец из палаты представителей Том Малиноуски выдвинул законопроект, предусматривающий полный вывод американских войск с территории Эр-Рияда и соседних Объединённых Арабских Эмиратов, перечисляет обозреватель The Guardian.

Впрочем, Роберт Менендес от настолько радикальных предложений пока воздержался: в заявлении сенатора отмечается, что он не поддерживает полный запрет на любую помощь Саудовской Аравии и будет блокировать только поставки оружия и шаги в области оборонного сотрудничества «за исключением тех, которые абсолютно необходимы для защиты американских военнослужащих и интересов», отмечает автор статьи.

Реакция демократов в конгрессе показывает, что они готовы занять более жёсткую позицию по отношению к Саудовской Аравии, чем считают необходимым в Белом доме, предполагает журналист The Guardian. Как подчёркивает автор, Джо Байден ранее уже наложил запрет на поставку Саудовской Аравии наступательных вооружений, однако, как выяснилось ранее в этом году из доклада Счётной палаты США, решение президентской администрации о разделении оружия на наступательную и оборонительную категории не оказало практически никакого влияния на реальный объём поставок.

Байден, который в своё время обещал сделать из Мухаммеда бен Сальмана «изгоя» за то, что тот, по некоторым данным, был причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, был летом вынужден сменить курс и даже провёл с принцем встречу, дабы наладить отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, пишет The Guardian. После решения ОПЕК+ на прошлой неделе американскому президенту припомнили эти дипломатические усилия — ведь они, очевидно, оказались бесполезными, говорится в материале газеты.