Das Erste: немецкое правительство одобрило поставки оружия Саудовской Аравии — в нарушение собственных принципов

Вскоре после визита Олафа Шольца в Эр-Рияд стало известно, что Германия одобрила поставку вооружений в Саудовскую Аравию, пишет Das Erste. Всё это происходит на фоне окончания перемирия между йеменскими повстанцами и Саудовской Аравией: издание напоминает, что ранее немецкая правящая коалиция обязалась не поставлять оружие странам, вовлечённым в йеменский конфликт.

С минувшего воскресенья действовавший на протяжении полугода режим прекращения огня между йеменскими повстанцами и Саудовской Аравией был отменён, пишет Das Erste. Представитель благотворительной организации Oxfam Абдулвази Мохаммед опасается, что из-за этого конфликт может разгореться вновь.

Многолетняя война уже обернулась для Йемена драматичными последствиями, пишет Das Erste. По данным ООН, в ходе конфликта погибло 380 тыс. человек, 4 млн стали беженцами. Представители благотворительных организаций обвиняют Саудовскую Аравию в совершении военных преступлений и попрании прав человека: Эр-Рияд, в свою очередь, отвергает обвинения.

Несмотря на это, Германия, очевидно, нацелена на хорошие отношения с королевством, отмечает издание. В конце сентября Олаф Шольц приехал с визитом к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману. В ходе встречи стороны обсудили возможность поставки саудовской нефти и водорода в ФРГ на фоне энергетического кризиса, а также интересы европейской оборонной промышленности. Спустя несколько дней после визита Шольца немецкая правящая коалиция объявила об одобрении поставок вооружений Саудовской Аравии: конкретно речь шла о поставках военных самолётов и снаряжения.

Эксперт Боннского международного центра конверсии Макс Мутшлер назвал решение Берлина крайне спорным, пишет Das Erste. Мутшлер подчеркнул, что в прошлом Саудовская Аравия использовала самолёты для ударов по целям в Йемене, в том числе гражданским.

Как отмечает Das Erste, поставки оружия Саудовской Аравии противоречат коалиционному договору немецкого правительства. Все три правящие немецкие партии согласовали запрет на поставки вооружений в страны, участвующие в конфликте в Йемене. Наиболее активно против отправки Эр-Рияду военной продукции выступала партия зелёных. Сейчас Берлин аргументирует своё решение тем, что собирается поставить Саудовской Аравии самолёты «Еврофайтер» и «Торнадо», которые являются продуктом общеевропейской, а не исключительно немецкой разработки.