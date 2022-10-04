Global Times: Украина для США — не союзник, а пушечное мясо

Американские власти воспринимают Украину не как союзника, а как расходный материал, который можно использовать для истощения России, пишет Global Times. Как подчёркивается в редакционной статье, это в очередной раз показала реакция Вашингтона на попытку Киева добиться ускоренного вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу заявил, что подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО — однако в Вашингтоне на такую новость отреагировали без особого энтузиазма: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что правильный момент для принятия Киева в состав альянса ещё не наступил, пишет в редакционной статье Global Times. Как отмечают журналисты китайского издания, что имел в виду Салливан, вполне понятно: «США не нужно, чтобы Украина становилась членом НАТО, — им нужно, чтобы Украина вместо альянса сражалась с Россией».

Дабы выразить эту мысль ещё яснее, Салливан затем отметил, что, по его мнению, лучшим способом помочь Украине будет оказание ей практической поддержки в зоне боевых действий, говорится в материале Global Times. А уже в субботу Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что он подписал законопроект о предоставлении Украине дополнительных средств в объёме более $12 млрд, напоминают авторы статьи.

«Оказывать Украине стратегическую поддержку США не перестанут. Но включать ли в скором времени эту страну в состав НАТО или нет — вопрос уже другой, — пишет редакция Global Times. — США ещё не успели в полной мере использовать Украину в качестве пешки. У США и не будет особого желания сворачивать кризис и прекращать пользоваться Украиной до тех пор, пока Россия не будет окончательно истощена военными действиями».

По мнению китайских журналистов, единственное, что вообще волнует Вашингтон, — это сохранение созданной им за 30-летний период после распада Советского Союза архитектуры безопасности — именно на это указывает то обстоятельство, что, пока все думают, что НАТО поддерживает с Украиной крепкое партнёрство, кровь в самом прямом смысле из них двоих проливает только Украина.

«Если «правильный момент» для рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО ещё не настал, то когда же такое подходящее время всё-таки наступит? — рассуждают авторы. — У НАТО есть набор требований для тех, кто подаёт заявку на вступление в организацию, и в нём в том числе присутствует условие о том, что кандидаты на членство должны урегулировать территориальные споры и этнические конфликты мирным путём. Но Украина уже давно погрязла во внутреннем этническом конфликте — более того, теперь ей приходится вести боевые действия».

Предполагать, что заветный момент для вступления настанет для Киева после завершения конфликта, тоже было бы наивно, считают в редакции Global Times. По мнению журналистов, хотя стрельба вряд ли прекратится в обозримом будущем, у НАТО всё-таки есть чёткие стандарты для новых членов, чтобы альянс мог через расширение становиться сильнее, а не взваливал на себя «обузу». Поэтому вступление в НАТО станет для Украины возможным лишь тогда, когда она станет «стабильной и благополучной страной, не отягощённой ни внутренними, ни внешними конфликтами».

Впрочем, один сценарий, при котором Киев может рассчитывать на ускоренное вступление в альянс, некоторые комментаторы всё же приводят: это может произойти в том случае, если между НАТО и Россией начнётся полномасштабная война, говорится в материале Global Times. Как разъясняет редакция издания, в этом случае у альянса может вскоре возникнуть необходимость включить в свой состав «страны, которые могли бы сражаться против России на передовой». «И опять-таки весь вопрос в том, смогут ли США воспользоваться Украиной, — пишут китайские журналисты. — Такой сценарий крайне маловероятен. Однако если он всё-таки воплотится, над всеми странами Европы нависнет угроза ядерной войны. В таком случае безопасности не видать никому — ни Украине, ни вообще всему миру».

Вместо того чтобы искать решения, которые позволили бы прекратить конфликт, Вашингтон раз за разом демонстрирует, что США движутся лишь в одном направлении — к разжиганию войны, пишет Global Times. Как подчёркивают журналисты газеты, Джо Байден в пятницу заявил, что Америка вместе с союзниками по НАТО готова защищать «каждый дюйм территории» альянса. «Американский президент, делая особый акцент на фразе «каждый дюйм», не осознавал, с какой иронией звучат эти слова. Ведь они лишь служат напоминанием о том обещании, которое дал госсекретарь США Джеймс Бейкер советскому лидеру Михаилу Горбачёву — обещании, что НАТО «ни на дюйм» не продвинется на восток», — отмечают авторы.

Разумеется, к Украине жёсткая риторика Байдена никакого отношения не имеет — ведь он говорил именно о территории НАТО, а заявка Киева на ускоренное вступление в альянс только что была отклонена, оговариваются журналисты. Вместе с тем заявления президента США явно направлены на то, чтобы конфликт на европейском континенте затянулся, дабы победителем из него вышла в конечном счёте Америка, считают они. Что же до Украины, Вашингтон продолжает подавать сигналы о том, что уже предоставил стране помощь и вооружения, а «сражаться до конца» ей придётся самой, говорится в материале Global Times.

Всех вокруг беспокоит лишь один вопрос: выйдут ли нынешние действия из-под контроля, отмечается в статье. Украина, видимо, считает, что сможет выйти из конфликта, вступив в НАТО, — и Зеленский в пятницу отмечал, что страна и так де-факто является союзником альянса. «Вот только США так не думают, — подытоживают журналисты Global Times. — Они хотят, чтобы Украина де-факто играла роль пушечного мяса — и точка».