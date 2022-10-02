Посол ФРГ в НАТО: альянс не хочет активно участвовать в боевых действиях на Украине

В НАТО никто не хочет активного участия альянса в боевых действиях на Украине, заявил в интервью Der Spiegel Рюдигер Кёниг, посол Германии в этой североатлантической военной организации. Ведь это может привести к началу «очень масштабной войны, в которую неожиданно будут вовлечены ещё 30 стран». Впрочем, это не означает, что страны — члены НАТО не будут помогать Киеву в обороне своего государства, подчеркнул дипломат.

Начало боевых действий на Украине в феврале этого года стало для многих «переломным моментом», заявил в интервью Der Spiegel посол Германии в НАТО Рюдигер Кёниг. «У нас был мир, а теперь мы вдруг видим, как в Европе одно государство просто так нападает на другое. Мы такого и представить не могли. В НАТО мы почти каждый день обсуждаем, что нам делать с этим нападением», — рассказал он.

При этом Украина не входит в альянс, напомнил дипломат: «Статья о коллективной обороне в силу не вступила, а это бы означало, что мы бы все помогали Украине оборонятся. Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО активно участвовало в этих боевых действиях». Ведь это может привести к началу «очень масштабной войны, в которую неожиданно будут вовлечены ещё 30 стран», пояснил посол: «Этого никто не хочет». Но альянс не бездействует и помогает Киеву, продолжил он. В частности, тем, что открыто осуждает Россию за её действия, а также поставляет Украине оружие и даёт ей деньги. «Но не вместе, как НАТО, — это делают многие страны по отдельности, — отметил Кёниг. — К тому же Европейский союз принял санкции против России, то есть штрафные меры».

В интервью Der Spiegel посол не смог объяснить, каким образом можно было бы добиться мира на Украине: «Очень трудно ответить на этот вопрос, ведь на данный момент никаких подвижек в переговорном процессе нет. Украина по праву требует, чтобы русские отступили и вернули украинские территории, которые они заняли. Это регионы на востоке страны, а также Крым, украинский полуостров, который Россия взяла под свой контроль ещё в 2014-м*. С другой стороны, Россия не собирается возвращать эти территории. К тому же Владимир Путин хочет убрать украинское правительство, чтобы в будущем страной правил человек, которого он мог бы контролировать. Эти различные позиции невозможно согласовать».

Кёниг также высказался по поводу планов Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО: «Нападение на Украину привело к тому, что финны и шведы переосмыслили ситуацию. Теперь они считают, что их защиту и безопасность получится лучше обеспечить в рамках такого сильного коллектива, как НАТО». При этом посол не понимает, почему Кремль воспринимает расширение альянс на восток как угрозу: «Во-первых, любая страна вправе сама решать, с кем она хочет сотрудничать. Это называется свобода выбора альянса. Это очень важный принцип международной политики. У Владимира Путина нет никакого права требовать, чтобы страны, которые когда-то были близки с Советским Союзом, сначала спрашивали разрешение у России. Так мир не устроен. К тому же НАТО — это оборонительный союз. Мы объединились для того, чтобы оборонятся от возможных нападений, а не для того, чтобы куда-то вторгаться».

Посол также прокомментировал слова главы Кремля по поводу возможности применения ядерного оружия: «Это маловероятно. Владимир Путин недавно сказал: «В ядерной войне победить невозможно». Тут я с ним абсолютно согласен. И я охотно ещё раз подчеркну: страны принимают решение вступить в НАТО не для того, чтобы позлить Россию, а потому, что они ощущают угрозу, исходящую от неё. И Путин мог бы сейчас же это изменить».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).