Newsweek: «в другое время» — администрация Байдена остудила пыл Киева в вопросе о вступлении Украины в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан остудил пыл Украины, выразившей накануне желание вступить в НАТО, сообщает Newsweek. В частности, он заявил, что усилия по вступлению в альянс Киеву следует предпринять «в другое время».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские усилия по вступлению в НАТО следует предпринять «в другое время», сообщает Newsweek.



Тем самым он остудил пыл Киева, выразившего желание присоединиться к военному блоку, и, вероятно, ослабил напряжённость в отношениях Москвой на фоне того, как российский лидер Владимир Путин начал усиливать риторику о возможной ядерной войне, говорится в материале.



Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в пятницу, что совпало с заявлением Путина об официальном присоединении к России четырёх занятых ею украинских регионов.



В случае вступления этой Украины в военный блок, как поясняет издание, силы альянса формально окажутся втянуты в вооружённый конфликт с российскими военными, что, возможно, приведёт к эскалации.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в пятницу заявил, что, хотя он и поддерживает право Киева добиваться вступления в альянс, однако все 30 участников блока должны достичь консенсуса по вопросу о членстве Украины.



Путин, между тем, ранее заявил о готовности своей страны применить ядерное оружие в случае провокации, напоминает Newsweek. Это вызвало обеспокоенность тем, что любая военная эскалация, в том числе введение бесполётной зоны, как предлагалось в начале украинского конфликта, может привести к возможному возмездию со стороны России.