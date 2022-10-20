Сенатор Маккарти: помощь США Украине может сократиться в случае победы республиканцев на промежуточных выборах

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах американская помощь Киеву может сократиться, сообщает Axios. В Республиканской партии отметили, что подобный сдвиг вызван недовольством американцев ростом стоимости жизни в то время, как Вашингтон вливает миллиарды в помощь Киеву.

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти публично подтвердил то, чего «многие в Вашингтоне и Европе втайне опасаются»: в случае победы партии на предстоящих промежуточных выборах американская помощь Украине может сократиться, передаёт Axios.

Как отмечает новостной портал, это важно, так как будет иметь отголоски далеко за пределами Вашингтона. Сокращение или прекращение военной помощи США вызовет «геополитическое землетрясение», способное изменить траекторию конфликта на Украине.

Это отражает растущий скептицизм в отношении финансовой поддержки Киева. Даже те республиканцы, которые открыто выступали в поддержку Украины — в том числе Маккарти, — отмечают, что произошёл заметный сдвиг от некогда наблюдавшегося широкого двухпартийного консенсуса.

«Думаю, люди погрузятся в рецессию и они не будут выписывать незаполненный чек Украине. Они просто не будут этого делать», — заявил Маккарти.

По словам члена палаты представителей от Республиканской партии Келли Армстронга, подобный сдвиг, скорее всего, вызван отзывами избирателей, которые недовольны стремительным ростом стоимости жизни.

«Когда люди видят рост цен на продукты в размере 13 процентов, удвоение счетов за электроэнергию и коммунальные услуги... Если вы живёте в приграничном районе, который захлёстывают мигранты и фентанил, Украина — последнее, о чём вы думаете», — заявил Армстронг в интервью Axios.

В мае в палате представителей против пакета помощи Украине в размере $40 млрд проголосовали 57 республиканцев. Это число может значительно возрасти, особенно если в конгресс пройдут более скептически настроенные кандидаты от партии. Уже тогда некоторые представители партии утверждали, что это последний раз, когда они поддерживают финансирование Украины.

Впрочем, другие члены Республиканской партии сочли беспокойство относительно сокращения или прекращения военной помощи Киеву «преувеличенным». Член палаты представителей республиканец Адам Кинзингер, который неоднократно выступал в поддержку Украины, заявил, что Маккарти своими заявлениями лишь пытается «выиграть пост спикера».

Однако, даже если это и так, как отмечает Axios, наиболее консервативные республиканцы в конгрессе активно работают против будущих расходов на помощь Украине. Так, по словам члена палаты представителей от Республиканской партии Джима Бэнкса, США не могут вести за собой союзников и партнёров в мире, если «так слабы дома». Бэнкс назвал своим приоритетом безопасность границ Соединённых Штатов и решение проблемы стоимости электроэнергии и инфляции.

При этом члены партии единогласно сходятся по крайней мере в одном мнении: необходим тщательный учёт каждого доллара, который США отправляют на Украину. Член палаты представителей Майкл Маккол заявил, что «республиканцы хотят видеть больше подотчётности и надзора, а также быть уверенными в том, что средства идут на правильные цели». Кроме того, по его мнению, недовольство его однопартийцев вызывает тот факт, что крупные союзники по НАТО, например Германия и Франция, оказывают значительно меньше помощи Украине, чем США.