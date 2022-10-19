Daily Mail: американские аналитики признали вооружённые силы США «слабыми»

Авторитетный американский аналитический центр Heritage Foundation в своём ежегодном докладе под названием «Индекс военной мощи США» оценил состояние американских вооружённых сил как «слабое», пишет Daily Mail. Как указывается в документе, мощная инфляция вкупе с ограниченными бюджетами нанесли такой сильный удар по американским войскам, что они могут не справиться даже с масштабным региональным конфликтом — не говоря уже о масштабных боевых действиях на мировой арене.

Вооружённые силы США ослабли и могут оказаться неспособными отражать угрозы для страны в случае полноценного военного конфликта, сообщает Daily Mail со ссылкой на свежий доклад американского аналитического центра Heritage Foundation.

По информации британского таблоида, в своём очередном «Индексе военной мощи США» — публикуемом ежегодно уже девять лет документе, где приводится оценка боеспособности американских ВС — аналитики центра присвоили американским войскам рейтинг «слабые», заключив, что они «сталкиваются со всё более серьёзным риском того, что не смогут защитить важнейшие национальные интересы Америки» от таких стран, как Китай или Россия.

Как подчёркивается в докладе, Китай, который быстро развивает свои вооружённые силы, остался для плохо подготовленных американских войск «наиболее всеобъемлющей проблемой в области безопасности». Американская же армия по большей части «пребывает в застое», а в некоторых аспектах даже сдала назад, убеждены в Heritage Foundation.

По данным Daily Mail, составители документа также присвоили рейтинги отдельным видам ВС: состояние сухопутных сил оценили как «удовлетворительное», флота — как «слабое», а ВВС — как «крайне слабое». Достаточный уровень готовности, по мнению аналитиков, сохранил только Корпус морской пехоты США — его уровень оценили как «сильный», тогда как в прошлом году морпехи также удостоились оценки «удовлетворительно».

Эксперты Heritage отметили, что вооружённые силы США переживают настоящий кадровый кризис, отчасти спровоцированный тем, что администрация президента Джо Байдена два года подряд составляла оборонный бюджет без опережения инфляции. Все главные противники Америки — включая Китай, Россию, Иран и Северную Корею — между тем в последние годы быстро наращивали военные средства, также предпринимая активные усилия по «запугиванию» партнёров Вашингтона: к таким актам запугивания аналитики, в частности, отнесли российскую спецоперацию на Украине, а также всё более агрессивные действия Пекина и Пхеньяна в отношении Тайваня, Японии и Южной Кореи. Все эти конфликты могут в итоге вылиться в масштабное столкновение на мировой арене, к которому США просто не готовы, говорится в докладе.

Более того, по мнению экспертов, вооружённые силы США в своём нынешнем состоянии, возможно, не смогут справиться даже с масштабным региональным конфликтом — в том числе из-за того, что американские войска слишком сильно рассредоточены по различным базам по всему миру.

Главным фактором, мешающим развитию американских ВС, для всех четырёх их видов выступают слишком ограниченные бюджеты, которые не могут угнаться за мощной инфляцией, из-за которой военному руководству нередко приходится делать сложный выбор между сохранением технологического превосходства, обеспечением достаточной численности личного состава и готовностью немедленно вступить в бой в случае необходимости, пересказывает Daily Mail выводы экспертов Heritage Foundation. По мысли аналитиков, двигаться вперёд по всем этим трём направлениям сейчас практически невозможно — и особенно это касается флота и ВВС.

Как указывается в докладе аналитического центра, ВМС США так и не сумели переломить тенденцию к сокращению численности боевых кораблей, в то время как Россия и Китай в последние годы только расширяли свои флотилии: если в 2000 году в составе американских ВМС было почти 350 кораблей, а у Москвы и Пекина вместе взятых — чуть более 400, то теперь у Америки осталось чуть менее 300 судов, а у России и Китая — более 700. Кроме того, военно-морские силы США слишком рассредоточены: на боевом дежурстве регулярно находятся больше трети всего их состава — то есть, в два раза больше, чем было во время холодной войны. Это, в свою очередь, порождает проблемы с обслуживанием кораблей, поскольку судостроительный сектор, который в Америке переживает спад из-за сокращения спроса, просто не справляется с ремонтом такого количества судов, убеждены эксперты. Серьёзной проблемой остаётся и возраст кораблей: 34 из 298 американских боевых кораблей подлежат списанию в течение ближайших трёх лет, подчёркивают аналитики.

Ещё тяжелее приходится американским ВВС — по мнению сотрудников Heritage Foundation, американские пилоты летают на старых самолётах, их уровень подготовки оставляет желать лучшего, а к тому же многих из них не удаётся удержать в войсках. В результате, как полагают аналитики центра, в случае противостояния сопоставимому по силе противнику американских лётчиков ждут серьёзные трудности. По мысли экспертов, причина плачевного состояния ВВС — это в первую очередь именно нехватка лётного состава, которая усугубляется недостаточным налётом: к примеру, в 2021 году американские пилоты налетали в среднем лишь по 10 часов в месяц, что хоть и больше, чем было во время пандемии коронавируса — 8,7, — но всё же даже и близко не обеспечивает планку в 200 часов, необходимых для подготовки лётчиков, способных вести бой против технически оснащённого оппонента.

Американские сухопутные силы эксперты Heritage оценили лишь немного лучше: как указывается в их докладе, армия США из-за инфляции и слишком ограниченных бюджетов потеряла с 2018 года $59 млрд финансирования, пишет Daily Mail. Кроме того, как и ВВС, сухопутные силы сталкиваются с серьёзным недобором — в 2022 налоговом году они так и не дотянули до целевого показателя в 485 тыс. солдат на действительной службе, не досчитавшись 20 тыс. человек. Из-за этого, а также из-за неопределённости в плане финансирования, в Heritage Foundation присвоили армии США оценку «удовлетворительно».

Единственным видом войск, который получил оценку «сильно», оказалась морская пехота: несмотря на то, что Корпус морпехов с 2011 года сократился с 27 пехотных батальонов до 21, он всё же провёл в соответствии с концепцией Force Design 2030 подготовку к возможной войне в Тихоокеанском регионе против Северной Кореи или Китая, разъяснили аналитики Heritage Foundation.