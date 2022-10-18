19FortyFive: стратегия администрации Байдена в области безопасности «обречена на провал» — если вооружённым силам не обеспечат правильное финансирование

Новая Национальная стратегия США в области безопасности, опубликованная администрацией президента Джо Байдена, ставит правильные цели, но у американских войск просто нет денег на их реализацию, считает внештатный обозреватель 19FortyFive Маккензи Иглен. Как пишет Иглен, вооружённые силы Америки пребывают не в лучшем состоянии, а чтобы это изменить, Байдену придётся изменить структуру расходов, сосредоточившись не на разработке вооружений, а на их закупке.

В только что опубликованной администрацией президента США Национальной стратегии в области безопасности содержится призыв к поддержанию таких вооружённых сил, которые могли бы по сути выполнять любые задачи — начиная с «подкрепления дипломатических усилий, противодействия агрессии и сдерживания конфликта» и заканчивая успешным ведением войн, пишет внештатный обозреватель 19FortyFive и исследователь Американского института предпринимательства Маккензи Иглен. Как отмечает аналитик, нацелить армию на выполнение её ключевых функций — подход вполне адекватный, однако для того, чтобы его реализовать, понадобятся и правильная политика, и способные лидеры, и достаточное количество ресурсов.

К несчастью, обнародованный документ базируется на неверных предпосылках, констатирует Иглен. В частности, там говорится, что военная мощь США продолжает расти с опережением других крупных стран — но в действительности и обычные, и ядерные средства сдерживания Америки, напротив, находятся в низшей точке своего развития и отчаянно нуждаются в восстановлении, подчёркивает автор. При этом, учитывая, что оборонные бюджеты никак не могут угнаться за инфляцией, а чиновничий аппарат «работает в режиме автопилота», состояние армии вряд ли удастся изменить к лучшему в ближайшее время, предупреждает она.

Судя по тому, как администрация Байдена формировала бюджеты в прошлом, опубликованная стратегия, вероятно, носит исключительно мотивационный характер, отмечает Иглен.

Документ — как и опубликованная ранее в этом году Национальная стратегия обороны — обозначает в качестве «вызова, задающего темп развития», Китай, тогда как Россия в нём именуется «угрозой острого характера»: признавая, что Москва создаёт опасность для международного порядка, составители вместе с тем считают лишь КНР единственной страной, имеющей намерение изменить этот порядок и всё больше средств для того, чтобы это реализовать, пишет автор. Авторы стратегии призывают обеспечить такие вооружённые силы, которые будут способны сдерживать обе эти страны, а кроме того — нейтрализовывать террористическую угрозу для территории США.

Между тем, как подчёркивает Иглен, для этого министерству оборону США сначала придётся изменить соотношение между расходами на закупку вооружений и на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР): если во времена наращивания Америкой военной мощи при Рональде Рейгане оно составляло 2,74 к 1, а в середине «нулевых» годов — 2,07 к 1, то в бюджетной заявке на следующий год оно составляет лишь 1,3 к 1 — а в этом году стараниями президентской администрации чуть не опустилось до 1,11 к 1, пока не вмешался конгресс.

«История показываает, что когда потребность в применении оборонных средств возникает «в моменте» — а зачастую и в пределах пяти лет, — вооружённым силам нужны такие деньги, которые позволят не просто развернуть вооружения, а развернуть достаточное их количество, чтобы повлиять на ситуацию, — разъясняет автор. — Разумное соотношение расходов на закупки и на разработку будет ближе к 2,25 к 1, и для достижения такого уровня будет дстаточно в течение пяти ближайших налоговых лет перенаправлять по $45 миллиардов ежегодно из бюджетных статей на НИОКР. Если Пентагон не обеспечит щедрое финансирование для того, чтобы продвигать продукцию дальше испытательного этапа и развёртывать реальные средства в таком количестве, чтобы они служили подспорьем войскам, он будет просто впустую тратить время и деньги на комплексы, которые так и остаются в лабораториях». По мнению эксперта, преодолеть тенденцию к сокращению количества техники и её устареванию Вашингтон сможет только в том случае, если внесёт коррективы в эту «важнейшую пропорцию».

Закупка необходимого оборудования должна осуществляться конгрессом и министерством обороны так же, как происходит с коряблями — то есть, через многолетние контракты, которые сигнализируют производителям, что на их продукцию будет в долгосрочной перспективе сохраняться спрос: именно благодаря таким сигналам продолжают работать конвейеры, а компании сохраняют стимул к капиталовложениям, убеждена Иглен. По мысли аналитика, вооружённые силы должны обеспечивать такой стабильный подход не только для самых «ходовых» образцов вроде ПТРК «Джавелин», ПЗРК «Стингер» и снарядов, которые в огромных количествах отправлялись на Украину.

«Раз мы просим вооружённые силы США провести модернизацию, обеспечивать сдерживание противников и победу над ними, поддерживать в крепком состоянии ядерную триаду и без перебоев сотрудничать с союзниками и партнёрами, для этого потребуется постоянный, предсказуемый и мощный приток ресурсов, который каждый год будет опережать инфляцию», — считает автор.

В нынешнем налоговом году у вооружённых сил на выполнение всех поставленных перед ними задач просто нет денег — хоть советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и заявил, что «никакого диссонанса между тем, что говорится в стратегии, и тем, что значится в бюджете, у нас нет», пишет Иглен. Это, увы, не так — и если администрация Байдена всерьёз собирается реализовывать свою собственную стратегию, ей нужно чётко обозначить это в 2024 году в заявке на оборонный бюджет, подытоживает эксперт.