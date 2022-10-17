Vienna Online: Австрия поддерживает миссию по обучению украинских военных, но участвовать в ней не будет

Военная тренировочная миссия для Украины должна помочь украинским вооружённым силам в борьбе против России, заявил уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель в Люксембурге. По словам главы МИД Австрии, страна поддерживает эту миссию, но не планирует в ней участвовать. В свою очередь, министр обороны Австрии подчеркнула, что Вена продолжит идти по собственному пути и поддерживать Украину «в рамках нейтралитета Австрии», сообщает Vienna Online.

Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о запуске военной тренировочной миссии для Украины, сообщает австрийский новостной портал Vienna Online.

Эта миссия должна помочь украинским вооружённым силам продолжать «мужественную борьбу» против России, заявил в понедельник уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель в кулуарах Совета по иностранным делам в Люксембурге.

«Мы поддерживаем эту миссию, мы также будем голосовать за неё, но участие в ней в настоящее время не планируется», — подчеркнул министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер тоже исключила активное участие Австрии, а также непосредственную вовлечённость австрийских вооружённых сил в учебную миссию. Об этом заявила её пресс-секретарь в понедельник в ответ на запрос австрийского пресс-агентства APA. «Мы продолжаем идти по австрийскому пути и будем и впредь поддерживать Украину в свете солидарности и европейского единства, а также в рамках нейтралитета Австрии», — сообщили в Министерстве обороны. Поэтому Австрия поддержала идею образовательной миссии для украинских военнослужащих.

Однако глава внешнеполитического ведомства Австрии не стал исключать ничего на будущее. По его словам, должно быть принято решение об использовании ещё €500 млн на закупку оружия и оборудования. Австрия «конструктивно» воздерживается из-за своего нейтралитета, пояснил Шалленберг. В то же время Киеву будет оказана поддержка нелетальным снаряжением, например, зимней одеждой. Существует «постоянный поток поддержки из Австрии на Украину, и он, конечно, не прекратится», заявил дипломат.

Как и было предложено Боррелем, страны ЕС также увеличили военную помощь Украине. По его словам, сейчас в наличии имеются в общей сложности €3,1 млрд, что примерно на €500 млн больше, чем раньше.

Как напоминает издание, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее подтвердила, что около 15 тыс. военных с Украины будут проходить подготовку на территории ЕС. По данным Vienna Online, Германия хочет подготовить около 5 тыс. военных. ЕС хочет «поддержать Украину в её праве на самооборону наилучшим возможным способом», подчеркнула Бербок.

По словам дипломатов, новая миссия ЕС по оказанию военной помощи (EUMAM) Украине является на сегодняшний день крупнейшей учебной миссией ЕС для третьей страны. Первоначально планируется, что миссия продлится два года. Крупнейшая штаб-квартира будет расположена в Польше, другая, поменьше должна появиться в Германии.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия примет более масштабное участие в миссии. Важно, чтобы украинские солдаты были обучены «очень сложным системам вооружения», поставляемым Германией и другими странами, сказала Ламбрехт в эфире телеканала ZDF. Совсем недавно Германия поставила Украине систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, напоминает австрийский портал.

По словам дипломатов Евросоюза, расходы на миссию оцениваются в €50—60 млн в год. Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине финансируется из так называемого Мирного фонда ЕС. Как поясняет издание, это фонд за пределами бюджета ЕС, напрямую финансируемый государствами-членами на общую сумму €5,7 млрд. ЕС также использует его для оплаты совместных закупок оружия для Украины. На эти цели сейчас выделено около €3 млрд, заключает Vienna Online.