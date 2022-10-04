Exxpress: австрийцы потребовали от правительства отказаться от антироссийских санкций и вернуться к «истинному нейтралитету»

Несмотря на воинственную риторику властей, всё больше граждан Австрии стремятся вернуться к «истинному нейтралитету», пишет Exxpress. В открытом письме австрийцы потребовали от правительства страны выступить в роли посредника в конфликте на Украине, прекратить поставки вооружения Киеву, а также отказаться от экономических санкций в отношении России. Всего за несколько дней свои подписи под письмом оставили уже 40 тыс. человек.

Непрекращающаяся воинственная риторика в связи с конфликтом на Украине, угрозы министра энергетики в адрес России об одностороннем расторжении контрактов на поставку газа, а также огромные «денежные подарки» Киеву, поставки топлива украинским войскам и участие Австрии в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Киеву — всё это свидетельствует о том, что правительство Австрии — в отличие от Швейцарии — заняло однозначную позицию в борьбе за Донбасс, пишет Exxpress.

Министр иностранных дел Александр Шалленберг, например, приводит в пользу этой позиции следующий аргумент: нейтралитет Австрии является «элементом самоопределения». При заключении Московского меморандума в 1955 году, когда Австрия взяла на себя обязательство «постоянно придерживаться нейтралитета такого рода, которого придерживается Швейцария», это понятие, вероятно, интерпретировалось иначе.

Однако всё больше граждан Австрии стремятся вернуться к «истинному нейтралитету». Например, отказаться от участия в санкциях ЕС, за отмену которых, согласно последним опросам, выступает более половины австрийцев. Кроме того, австрийцы хотели бы, чтобы страна возвратилась к роли посредника в переговорах о прекращении огня и вновь действовала в интересах возвращения мира в Европу.

Инициатива группы активистов, сформировавшейся вокруг блогера и предпринимателя Геральда Маркеля, «в полной мере отвечает господствующему настроению австрийской души, которому сейчас противостоят ведущие СМИ». В своём открытом письме федеральному правительству активисты пишут: «Путём введения санкций западный оборонный альянс НАТО под руководством американского правительства и при активной поддержке европейских государств начал экономический конфликт, выходящий далеко за рамки конфликта на Украине. Политики и средства массовой информации создали у нас впечатление, что мир един против России. Нас уверяли, что введение санкций ослабит российскую экономику до такой степени, что российское руководство будет вынуждено остановить конфликт. Нам, гражданам, внушили, что альтернативы санкциям нет».

«Теперь, спустя несколько месяцев после введения санкций, мы считаем совершенно очевидным, что ничто из этого не соответствует действительности. Большинство стран за пределами Европы не поддерживают санкции западных стран, напротив, в Евразии, Африке и части Южной Америки формируется новая конфигурация сил, которая открыто противостоит западным промышленно развитым странам. Санкции, по-видимому, и близко не нанесли российской экономике того ущерба, на который рассчитывали их создатели», — утверждают активисты.

«Напротив, мы, как граждане, каждый день ясно осознаём, что на самом деле именно мы являемся жертвами экономических санкций, что именно нашей национальной экономике и, следовательно, всей социальной структуре нашего общества был нанесён серьёзный ущерб, и из-за последствий санкций именно мы сейчас сталкиваемся с самым тяжёлым экономическим кризисом за последние 80 лет», — утверждается в письме.

«Мы, граждане Австрийской Республики, требуем немедленного возвращения к абсолютному нейтралитету по отношению ко всем участникам конфликта на Украине. Частью и следствием этого нейтралитета должно стать усиление гуманитарной помощи мирному населению пострадавших регионов. Продолжая многолетние традиции, мы должны предложить Вену в качестве места проведения международной мирной конференции и пригласить все конфликтующие стороны и их политическое руководство в Вену», — призывают активисты.

Всего за несколько дней это письмо подписали уже 40 тыс. австрийцев, передаёт Exxpress.