Бывший вице-канцлер Австрии: поставки западного оружия Украине приближают мир к ядерному конфликту

Западные поставки оружия на Украину не только не приближают мир, но и рискуют закончиться ядерным конфликтом, считает бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Как рассказал политик в своём блоге, Европе и Австрии как её части нужны серьёзные мирные инициативы, а не дальнейшее обострение военных действий между Россией и Украиной, а все главные вопросы насчёт выбора пути дальнейшего развития Евросоюза — включая расширение НАТО и ЕС на восток — нужно решать вместе с Москвой.

Прокси-война между НАТО и Россией на Украине может привести мир к ядерному конфликту, уверен бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Как рассказал политик в своём блоге, об этом предупреждал и Генри Киссинджер, один из столпов внешней политики США, которого никто не посмеет назвать ни сумасшедшим, ни экстремистом. Именно поэтому, уверен Штрахе, Европе и Австрии как её части нужны серьёзные мирные инициативы, а не дальнейшее обострение военных действий между Россией и Украиной.

«Любые поставки оружия Украине от США и НАТО в целом уже дорого обошлись в плане потери человеческих жизней и разрушений. Украине облегчения они не принесли. В целом эти поставки кончатся провалом и неудачей с точки зрения Realpolitik, но только с добавлением огромного количества жертв. Удары и контрудары обеих сторон могут привести к отключению электроэнергии, к блэкауту, а также к отключению газа и других источников тепла. Люди окажутся в тяжелейших условиях зимой. И всё это ради надежды на краткосрочный военный успех при помощи западного оружия… А потом этот самый успех может привести, как правильно отметил Киссинджер, к угрозе ядерного конфликта или к угрозе новой мировой войны», — рассказал австрийский политик.

Он напомнил, что украинский конфликт начался с путча под названием «майдан», который сразу же привёл к обострению противоречий, а потом и к военным действиям, жертвами которых еще до 24 февраля стали тысячи людей — в основном жителей восточных областей. Эта так называемая революция привела к свержению демократически избранного президента, а потом и к гражданской войне со многими жертвами.

В прошлом, добавил Штрахе, как бывший вице-канцлер и министр иностранных дел, он всегда выступал за разумные решения и за диалог с Россией. Он и теперь считает, что главные вопросы насчёт выбора пути дальнейшего развития Евросоюза — включая расширение НАТО и ЕС на восток — нужно решать вместе с Россией.

Однако, продолжает политик, нынешние власти Австрии ничего не делают, чтобы защитить австрийский нейтралитет, зафиксированный в Конституции. Более 85% австрийцев выступают за сохранение нейтралитета, однако политики их мнение не учитывают.

«Мы не должны стоять ни на стороне НАТО, ни на стороне России. Мы должны делать нечто другое: мы должны выдвинуть политиков самых разных взглядов, которые выступали бы с мирными инициативами. Мы должны продвигать ту идею, что все участники конфликта должны вернуться за стол переговоров и искать мирное решение проблем. Вот такие наши действия и вправду отвечали бы ожиданиям австрийского народа и других народов Европы», — считает Хайнц-Кристиан Штрахе.