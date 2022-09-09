«Санкции — это гибкое средство» — глава МИД Австрии допустил возможность ослабления штрафных мер против России

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выразил надежду, что однажды наступит момент, когда в отношениях ЕС и России появится больше пространства для дипломатии. В интервью Wiener Zeitung он заявил, что в таком случае можно будет задуматься и о постепенном смягчении антироссийских санкций, но «до этого ещё очень далеко». Так что Западу нужно проявлять стратегическое терпение и стрессоустойчивость, посоветовал глава внешнеполитического ведомства.

В течение последнего полугода Евросоюз демонстрировал сплочённость и решительность в вопросе введения антироссийских санкций и тем самым «удивил» главу Кремля Владимира Путина, заявил в интервью Wiener Zeitung министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Он на это не рассчитывал, и нам необходимо это при любых условиях сохранить. Также важно сохранять глазомер и не бить выше цели. Например, вводить полный запрет на въезд (на территорию ЕС. — ИноТВ) для всех 144 миллионов русских. Нужно уметь делать различия — особенно Австрии, учитывая её историю, — между Путиным и его последователями, с одной стороны, и Россией и русскими — с другой. География не меняется, Россия остаётся частью истории и европейской культуры», — пояснил свою позицию глава внешнеполитического ведомства.

Шалленберг также обвинил Кремль в «циничном использовании энергии и продуктов питания как оружия»: «Нет ни одной санкции на газ, ни одной — на продукты питания или семена. Это битва повесток. Россия пытается повсюду объяснять, что ситуация развивается таким образом только из-за санкций. Это абсолютная ложь, которой мы должны решительно противостоять. Этим министры иностранных дел стран — членов ЕС и занимаются за границей. Причиной послужил ввод российских войск на территорию Украины, а не наша реакция на него».

В то же время министр допустил возможность постепенного ослабления штрафных мер Запада в отношении России. «Санкции — это гибкое средство, — пояснил он. — Я очень надеюсь, что однажды наступит момент, когда появится больше пространства для дипломатии. Но для переговоров нужны две стороны, и время их вести не наступит, пока всё ещё предпринимаются попытки добиться чего-то военными средствами. Сейчас важно проявлять стратегическое терпение и стрессоустойчивость».

В свою очередь, Шалленберг предложил Австрию в качестве площадки для проведения таких переговоров. «Конечно, если появится больше пространства для дипломатии, мы готовы. Но нам до этого ещё очень далеко. По тому, что говорил Путин во Владивостоке, понимаешь, что у него нет ни малейшего желания сдаваться», — заключил министр иностранных дел Австрии.