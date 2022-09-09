«Санкции — это гибкое средство» — глава МИД Австрии допустил возможность ослабления штрафных мер против России
В течение последнего полугода Евросоюз демонстрировал сплочённость и решительность в вопросе введения антироссийских санкций и тем самым «удивил» главу Кремля Владимира Путина, заявил в интервью Wiener Zeitung министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Он на это не рассчитывал, и нам необходимо это при любых условиях сохранить. Также важно сохранять глазомер и не бить выше цели. Например, вводить полный запрет на въезд (на территорию ЕС. — ИноТВ) для всех 144 миллионов русских. Нужно уметь делать различия — особенно Австрии, учитывая её историю, — между Путиным и его последователями, с одной стороны, и Россией и русскими — с другой. География не меняется, Россия остаётся частью истории и европейской культуры», — пояснил свою позицию глава внешнеполитического ведомства.
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