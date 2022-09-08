El Periódico: сборная России в сентябре проведёт первый за 10 месяцев матч

24 сентября сборная России проведёт свой первый за 10 месяцев матч — национальная команда страны сыграет в Бишкеке против сборной Киргизии, передаёт El Periódico. А уже в ноябре подопечные тренера Валерия Карпина сыграют с командой Ирана.
Спустя семь месяцев после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях, национальная команда страны вернётся на футбольное поле, сообщает El Periódico.
24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии в столице Киргизии Бишкеке. А в ноябре российские футболисты встретятся с национальной командой Ирана. Дату этого матча ещё предстоит определить.
Как напоминает издание, Российский футбольный союз (РФС) провёл последние несколько месяцев в поисках команд, с которыми можно было бы сыграть, после того, как введённые в отношении России из-за начала спецоперации на Украине ограничения не позволили сборной страны принять участие в чемпионате мира в Катаре и Лиге Наций УЕФА.
Игра со сборной Киргизии станет для команды под руководством главного тренера Валерия Карпина первой с ноября 2021 года. Тогда российские футболисты проиграли сборной Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Поражение не позволило национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.
В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. Первым соперником команды должна была стать сборная Польши, которая после победы над национальной командой Швеции примет участие в чемпионате мира.
El Periódico отмечает, что Карпин включил в предварительный состав 35 игроков, в том числе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, в приобретении которого заинтересованы британский «Челси» и другие ведущие европейские клубы. Учитывая отсутствие игр сборной России, Карпин совмещает тренерскую работу с работой в «Ростове».
Жилые районы Мелитополя, Энергодара и Бердянска оказались обесточены после обстрела со стороны украинских военных, начато восстановление подачи электроэнергии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
В Санкт-Петербурге планируется открыть все 15 кофеен Stars Coffee на месте торговых точек ушедшей с российского рынка Starbucks к концу сентября — началу октября. Об этом заявил совладелец сети, ресторатор Антон Пинский.
В Черногории депутаты Демократической партии социалистов, Социал-демократической партии — Либеральной партии, Социал-демократов Черногории, Бошняцкой партии, представителей албанского народа в парламенте встретились с главой делегации ЕС Оаной Кристиной Попой, а также с послами Великобритании США и других стран Евросоюза.
Однополярность в мире невозможна, доказательством этого являются отношения России и Китая, построенные на принципах взаимного уважения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу.
Французский лидер Эммануэль Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия президенту России Владимиру Путину. Такое мнение выразил обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийё.
Президента США Джо Байдена проинформировали о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Американская сторона рассчитывает, что Китай и Индия присоединятся к инициативе, направленной на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в интервью порталу Yahoo News.