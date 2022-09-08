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El Periódico: сборная России в сентябре проведёт первый за 10 месяцев матч

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24 сентября сборная России проведёт свой первый за 10 месяцев матч — национальная команда страны сыграет в Бишкеке против сборной Киргизии, передаёт El Periódico. А уже в ноябре подопечные тренера Валерия Карпина сыграют с командой Ирана.
El Periódico: сборная России в сентябре проведёт первый за 10 месяцев матч
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Спустя семь месяцев после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях, национальная команда страны вернётся на футбольное поле, сообщает El Periódico. 

24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии в столице Киргизии Бишкеке. А в ноябре российские футболисты встретятся с национальной командой Ирана. Дату этого матча ещё предстоит определить.
 
Как напоминает издание, Российский футбольный союз (РФС) провёл последние несколько месяцев в поисках команд, с которыми можно было бы сыграть, после того, как введённые в отношении России из-за начала спецоперации на Украине ограничения не позволили сборной страны принять участие в чемпионате мира в Катаре и Лиге Наций УЕФА.
 
Игра со сборной Киргизии станет для команды под руководством главного тренера Валерия Карпина первой с ноября 2021 года. Тогда российские футболисты проиграли сборной Хорватии в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Поражение не позволило национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.
 
В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. Первым соперником команды должна была стать сборная Польши, которая после победы над национальной командой Швеции примет участие в чемпионате мира.
 
El Periódico отмечает, что Карпин включил в предварительный состав 35 игроков, в том числе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, в приобретении которого заинтересованы британский «Челси» и другие ведущие европейские клубы. Учитывая отсутствие игр сборной России, Карпин совмещает тренерскую работу с работой в «Ростове».
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источник
El Periódico Испания Европа
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