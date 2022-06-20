Dziennik: не достоин играть с «орликом» на груди — польского футболиста отстранили от ЧМ за игру в «Спартаке»

«Нет ничего более постыдного, нежели прикрываться «благом семьи», когда речь заходит просто-напросто о больших деньгах», — такими словами замглавы польского МИД прокомментировал новый контракт польского футболиста Мацея Рыбуса с московским «Спартаком». Ввиду украинского конфликта его решение породило волну негативных комментариев и привело к исключению футболиста из польской сборной на ЧМ, сообщает Dziennik.

Польский футбольный союз сообщил, что польский футболист Мацей Рыбус, который только что подписал контракт с московским «Спартаком», не сыграет в составе сборной страны на чемпионате мира в Катаре, пишет Dziennik.

Тренер польский сборной Чеслав Михневич пообщался с Мацеем Рыбусом, который сейчас находится в Польше. Он лично сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор и его не будут учитывать при формировании состава сборной.

Портал напоминает, что в июне у Мацея Рыбуса истёк срок контракта с другой московской командой — «Локомотивом», за которую опытный футболист играет с 2017 года. До этого поляк играл за «Легию» (Варшава), «Терек» (Грозный) и «Олимпик» (Лион). В составе сборной Польши он разыграл 66 матчей, в ходе которых забил два гола.

Из-за начала спецоперации России на Украине «тренер Михневич уже тогда не созывал Рыбуса в сборную, чтобы, по его словам, помочь игроку избежать суматохи вокруг него», — подчёркивает Dziennik.

Впоследствии переход поляка в ряды «Спартака», о котором было объявлено 11 июня, вызвал множество негативных комментариев в Польше, в том числе со стороны замглавы Министерства иностранных дел Марцина Пшидача. «Нет ничего более постыдного, нежели прикрываться «благом семьи», когда речь заходит просто-напросто о больших деньгах. И это деньги, испачканные кровью. Я надеюсь, ему больше не будет места в сборной. Игра с «орликом» на груди — это честь, и она только для тех, кто это осознаёт», — написал замминистра в Twitter.