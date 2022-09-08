Spiegel: могут спровоцировать «контрмеры» — депутат бундестага призвал смягчить антироссийские санкции

Депутат бундестага и спикер Левой партии по вопросам внешней политики Грегор Гизи потребовал смягчить санкции в отношении России и призвал вывести из-под ограничительных мер некоторые отрасли экономики, сообщает Der Spiegel. Политик раскритиковал тот факт, что западные санкции бьют и по населению страны. Он предупредил, что санкции могут спровоцировать «контрмеры» со стороны России, например, в энергетическом секторе.

Депутат бундестага и спикер Левой партии по вопросам внешней политики Грегор Гизи раскритиковал тот факт, что западные санкции в отношении России сказываются и на гражданах страны, сообщает Der Spiegel. «Наша цель не может заключаться в том, чтобы российскому населению было плохо», — заявил Гизи в ходе дискуссии с членом СДПГ и председателем комитета бундестага по внешней политике Михаэлем Ротом (СПД) в студии Der Spiegel.

Гизи призвал вывести некоторые отрасли экономики из-под санкций. «Я бы продолжил поставлять определённые станки, если они важны для крупного промышленного производства, которому в противном случае придётся уволить десять тысяч человек», — отметил политик. Он предупредил, что санкции могут спровоцировать «контрмеры» со стороны России, например, в энергетическом секторе.

Представитель СДПГ Михаэль Рот, напротив, выступил в защиту существующих мер и призывал к их расширению. «Я за усиление санкций, а не за их ослабление», — отметил социал-демократ.

Он предложил ввести более жёсткие ограничения в первую очередь для российской элиты. «Мы должны полностью лишить средств к существованию людей, которые разбогатели и приобрели влияние под покровительством Путина», — сказал Рот. По его словам, он не может принять тот факт, что «олигархи могут продолжать покупать роскошные квартиры, например, в Лондоне и Берлине».

Гизи скептически относится к утверждению о том, что Украине удастся одержать победу над Россией. «Она не сможет победить», — подчеркнул он.

«Россию невозможно победить в военном отношении, — сказал Гизи, — тогда нам пришлось бы вести ядерную войну». Однако Запад может способствовать затягиванию конфликта, и в таком случае «президент России Владимир Путин может обнаружить, что ему не победить». «Но я не хочу, чтобы боевые действия продолжались годами», — отметил политик.

По этому вопросу Рот также занял противоположную позицию. Социал-демократ обвинил Гизи в том, что он «попался на удочку» российской пропаганды. По его словам, Россия «вполне сознательно заигрывает с применением ядерного оружия». Рот считает, что российские войска на Украине «уже потерпели поражение».

Рот утверждает, что на юге страны у украинских войск есть даже «реальный шанс» отвоевать находящиеся под контролем России территории. Политик призвал к безотлагательному продолжению поставок оружия Киеву, пишет Der Spiegel.