Премьер Саксонии: Германии не обойтись без российского газа

05:00
Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о напряжённом эпидсезоне по гриппу
Весь мир предполагает, что эпидсезон по гриппу будет напряжённым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
04:44
Вертолёт со спасателями сел на Ключевском вулкане на Камчатке
Вертолёт со спасателями, которые находятся на Ключевском вулкане на Камчатке, приземлился на склоне на высоте 1663 метра, специалисты начали восхождение, заявили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».
04:24
Diaria de Sevilla: при крушении в Балтийском море погиб владелец Quick Air и его семья
При крушении самолёта в Балтийском море у берегов Латвии погиб погиб владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья.
04:12
На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры России.
04:01
В МИД заявили о праве ЛНР, ДНР и регионах Украины попросить Россию помочь с референдумами
Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вправе обратиться к России или другим странам и международным организациям за помощью в отношении проведения референдумов, заявил посол по особым поручениям российского МИД Владимир Чуров.
03:40
Ульянов назвал неуместными попытки переложить ответственность за энергокризис на Россию
Попытки Западных стран переложить ответственность за нынешний энергетический кризис на Россию совершенно неуместны, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
03:31
Трюдо выразил соболезнования семьям погибших при нападениях в провинции Саскачеван
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родственникам погибших в результате нападений в провинции Саскачеван.
03:24
Хачанов в третий раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема
Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.
03:22
Хачанов в пяти сетах обыграл Карреньо-Бусту в 1/8 финала US Open
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.
03:13
The Daily Telegraph: Трасс может заморозить цены на электроэнергию в Британии
В случае победы на выборах на пост премьер-министра Великобритании глава МИД страны Лиз Трасс может заморозить цены на электроэнергию.
03:01
Спасатели предприняли новую попытку добраться до Ключевского вулкана
Вертолёт со спасателями в четвёртый раз вылетел к вулкану Ключевская сопка на Камчатке, где погибли несколько туристов, заявили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС.
02:56
В «Синтезе» надеются на проведение международных турниров по водному поло в России
Президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров уверен, что соревнования по водному поло с участием иностранных спортсменов необходимо провести в России.
02:43
ABC News: в Дубае разбился планер, пилот погиб
Пилот погиб в результате крушения планера возле компании по прыжкам с парашютом в Дубае.
02:42
Слуцкий — о дебюте Дзагоева за «Рубин»: он игрок высокого уровня
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют полузащитника Алана Дзагоева за команду из столицы Татарстана в матче чемпионата России по футболу в Первой лиге.
02:29
Депутат бундестага Вагенкнехт назвала нереалистичным заставить Россию отказаться от Крыма
Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала нереалистичной цель заставить Россию отказаться от Крыма.
02:25
Призёр Олимпиады Фаткулина пропустит новый сезон
Серебряный призёр Олимпиады по конькобежному спорту Ольга Фаткулина рассказала о планах на сезон-2022/23.
02:08
Песков заявил, что тайфун «Хинамнор» не помешает участию Путина в работе ВЭФ
Прошедший в Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
02:08
Новичок ЦСКА Зделар: никогда не перейду в «Спартак» или «Црвену Звезду»
Новичок московского ЦСКА Саша Зделар рассказал о своём отношении к столичному «Спартаку» и белградской «Црвене Звезде».
02:00
Новый пресс-атташе посольства Финляндии в России Матилайнен приступил к работе
В МИД Финляндии сообщили о начале работы нового пресс-атташе финского посольства в Москве Юкки Матилайнена.
01:56
WhoScored: Роналду стал одним из худших футболистов МЮ в матче с «Арсеналом»
«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом».
01:46
Хусаинов назвал неверной реакцию арбитра на ряд моментов в матче «Спартак» — «Зенит»
Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов оценил работу судей на матче восьмого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
01:40
Двое мужчин зарезали десять человек в канадской провинции Саскачеван, ещё 15 ранены
Двое преступников с холодным оружием убили десять человек и ранили по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван.
01:36
Сборная Турции пригрозила сняться с Евро-2022 из-за нападения грузинских баскетболистов
Вице-президент Федерации баскетбола Турции (ФБТ) Омер Онан прокомментировал инцидент с дракой на чемпионате Европы после матча со сборной Грузии.
01:23
Жуков: «Спартак» провёл против «Зенита» свой худший матч в сезоне
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о поражении московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
01:17
Число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке возросло до восьми
Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших туристов на Ключевском вулкане возросло до восьми человек.
01:07
Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что санкции не прекратят конфликт на Украине
Антироссийские санкции не приведут к прекращению украинского конфликта, а своими решениями в энергетической сфере ФРГ уничтожает свою промышленность и средний класс, заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
01:03
Дюков: у нового формата КР есть достоинства и преимущества
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о недостатках нового формата Кубка России.
01:00
В Чернигове задержали подозреваемых в причастности ко взрыву
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о причастности ко взрыву в Чернигове.
00:54
Болельщик призвал Дюкова обратиться к Путину по поводу отмены Fan ID
Один из болельщиков после матча восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» обратился к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.
00:40
Песков: после визита во Владивосток Путин проведёт совещание по экономическим вопросам
После возвращения из Владивостока у президента России Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
00:39
Хэмилтон попросил прощения у Mercedes за эмоции во время Гран-при Нидерландов
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртое место на Гран-при Нидерландов «Формулы-1».
00:27
Федун раскритиковал фанатов «Спартака» за недостаточную поддержку в матче с «Зенитом»
Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун считает, что из-за бойкота активных болельщиков красно-белые на своём стадионе играли с петербургским «Зенитом», как в гостях.
00:17
LETA: в потерпевшем крушение в Балтийском море самолёте находились шесть человек
На борту упавшего в Балтийское море самолёта Cessna, который следовал из Испании в Кёльн, находились шесть человек, сообщает латвийское агентство LETA.
00:15
Дюков: Федун останется в исполкоме РФС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, изменится ли состав исполкома (РФС) из-за ухода из московского «Спартака» Леонида Федуна.
00:15
Джикия рассказал, когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных
Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, когда команда сможет конкурировать с «Зенитом» на равных.
00:11
Губерниев: у «Зенита» нет конкурентов
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
00:04
Абаскаль объяснил, почему новичок «Спартака» Бальде неудачно вошёл в игру с «Зенитом»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о заменах в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
00:04
Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой за призывы россиян к насилию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении его призывов россиян к насилию.
23:55
Дюков о сорвавшемся трансфере Захаряна: будем искать решения
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
23:54
Дюков: 5 или 6 сентября будет конкретика по играм сборной
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда национальная сборная проведёт товарищеские матчи.
23:46
Соболев опередил Дзюбу по голам за «Спартак» в чемпионате России
Форвард «Спартака» Александр Соболев забил свой 27-й гол в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» и опередил по количеству мячей за красно-белых нападающего Артёма Дзюбу.
23:45
Песков заявил, что некоторые российские артисты «запятнали себя непристойными заявлениями»
Ряд российских артистов «буквально запятнали себя непристойными заявлениями», в том числе пародист Максим Галкин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23:42
«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1
«Монако» в гостях нанёс поражение «Ницце» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.
23:41
«Удинезе» разгромил «Рому» в матче Серии А
«Удинезе» на своём поле нанёс разгромное поражение «Роме» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
23:40
Главный тренер «Амкала» Зубко покинул свой пост
Главный тренер любительского клуба Медиалиги «Амкала» Денис Зубко сообщил о своей отставке из команды.
23:32
ЦАСТ объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонской роботизированной платформы THeMIS на Украине и её передачу российскому Минобороны.
23:25
Ловрен: у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд
Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о победе над московским «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
23:19
Сёмин оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от «Зенита»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России.
23:18
Рыбус согласен с тем, что «Зенит» на голову сильнее «Спартака»
Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал поражение команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
23:17
В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».