Окончание украинского конфликта позволит Германии вернуться к торговле газом с Россией, пишет T-Online, ссылаясь на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. По мнению политика, ФРГ не сможет долго продержаться в условиях нынешнего энергетического кризиса.

Германии потребуется около десяти лет, для того чтобы стать независимой от поставок российского газа, пишет T-Online, ссылаясь на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. По его мнению, для достижения такой цели ФРГ должна использовать энергию от АЭС, ТЭС, а также начать разработку собственных газовых месторождений.

«Разумеется, нам нужен российский газ! Окончание вооружённого конфликта откроет возможность вернуться к торговле газом с Россией», — приводит издание слова Кречмера. Он также подчеркнул, что Германия не сможет долго выдерживать текущий энергетический кризис: «Мы уже сейчас видим, что при нынешнем повышении цен подрываются экономические основы нашей промышленности. В Саксонии-Ангальт уже остановились первые фабрики, производившие азот».

По мнению Кречмера, украинский конфликт должен быть заморожен. Политик отметил, что Германия и Европа должны искать способы того, как не допустить дальнейшей эскалации конфликта. T-Online напоминает, что Кречмер уже не раз призывал заморозить украинский конфликт.