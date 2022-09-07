ERR: прибалтийские страны призвали Германию не идти на уступки России

Главы правительств Латвии, Эстонии и Литвы обратились к Германии с призывом не идти на уступки России. Как передаёт ERR, лидеры прибалтийских стран уверены, что на такие шаги нельзя идти даже несмотря на рост цен на энергоносители и грозящую предстоящей зимой нехватку газа.

Прибалтийские страны обратились к Германии с призывом не идти на уступки России. Как передаёт ERR, главы правительств Латвии, Эстонии и Литвы уверены, что на такие шаги нельзя идти даже несмотря на рост цен на энергоносители и грозящую предстоящей зимой нехватку газа.

«То, что некоторые говорят, что следует уступить шантажисту, крайне опасно», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«В нашей стране инфляция составляет 25 процентов. Это военный налог, — сказала глава правительства Эстонии Кая Каллас. — Мы платим им в евро, украинцы — в человеческих жизнях».

Она призвала Германию, несмотря на рост цен, оставаться солидарной с Украиной.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, раскритиковала требования ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» на фоне остановки «Северного потока — 1». По её словам, даже при наличии реальных технических проблем с «Северным потоком — 1» Россия может отправлять свой газ по суше, например, по газопроводу «Ямал».

«Неужели кто-то действительно верит, что у «Северного потока — 1» есть технические проблемы?» — добавила литовский премьер.