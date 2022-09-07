ERR: прибалтийские страны призвали Германию не идти на уступки России
Прибалтийские страны обратились к Германии с призывом не идти на уступки России. Как передаёт ERR, главы правительств Латвии, Эстонии и Литвы уверены, что на такие шаги нельзя идти даже несмотря на рост цен на энергоносители и грозящую предстоящей зимой нехватку газа.
«То, что некоторые говорят, что следует уступить шантажисту, крайне опасно», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
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