CNN: «опасная нация» — Пакистан вызвал посла США после заявлений Байдена о ядерном арсенале страны
В субботу пакистанские официальные лица заявили, что вызвали американского посла в связи с комментариями Джо Байдена, который усомнился в безопасности ядерного арсенала Пакистана, сообщает CNN. Согласно предоставленной Белым домом расшифровке речи президента на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, прошедшем в Лос-Анджелесе в этот четверг, глава государства заявил, что Пакистан является «одной из самых опасных наций в мире», потому что у неё есть «ядерное оружие при отсутствии сплочённости».
Ссылки по теме
-
CBS News: гуманитарный кризис, требующий срочного решения — в Пакистан вслед за наводнениями пришли эпидемии
-
SCMP: даже ограниченная ядерная война приведёт к гибели трети населения Земли
-
CNN: от Пакистана до Перу — стремительный рост цен на продовольствие и топливо грозят миру волной политической нестабильности
-
Американский аналитик: пренебрежение к суверенитету — США пытались свергнуть правительство Пакистана из-за его самостоятельности