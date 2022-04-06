Американский аналитик: пренебрежение к суверенитету — США пытались свергнуть правительство Пакистана из-за его самостоятельности

Вашингтон попытался руками оппозиции совершить переворот в правительстве Пакистана, потому что действующий премьер-министр Импан Хан не позволит разместить на территории страны американские базы и не следует линии США в отношении России, рассказал в интервью Press TV американский политический аналитик Дэниел Ковалик. По словам эксперта, Америка с пренебрежением относится к суверенитету других стран и со времён окончания Второй мировой войны вмешивалась по крайней мере в 80 избирательных кампаний за рубежом.

Соединённые Штаты пытались свергнуть правительство Пакистана, потому что оно не позволяло развернуть на территории страны американские военные базы и не следовало политике Вашингтона в отношении России, заявил в понедельник в интервью Press TV политический аналитик и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик. За день до этого члены пакистанского парламента отклонили вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, скандируя «Смерть Америке!» По мнению депутатов, в демократические процессы в стране пыталось вмешаться «иностранное государство».

Как рассказывает издание, спикер Национальной ассамблеи Пакистана Касим Сури отклонил вотум недоверия, признав его «противоречащим» 5-й статье конституции страны. Сури указал, что предложение поступило 8 марта и должно рассматриваться в соответствии с законом и конституцией. «Ни одному иностранному государству не должно быть позволено свергнуть избранное правительство путём тайного сговора», — подчеркнул спикер.

Позже президент Пакистана распустил Национальную ассамблею по совету Имрана Хана. В субботу премьер-министр обвинил США в том, что они стоят за вотумом недоверия, и назвал его попыткой сменить режим в стране при поддержке Вашингтона. На прошлой неделе, выступая перед толпой на митинге в столице Исламабаде, Хан заявил, что «иностранное государство» перевело оппозиционным партиям миллионы долларов, чтобы они выразили ему вотум недоверия в парламенте.

«В то время как американские власти лили крокодиловы слёзы по поводу неуважения России по отношению к суверенитету Украины, США не теряли зря времени и нарушали суверенитет Пакистана, пытаясь свергнуть правительство премьер-министра Имрана Хана, потому что он бы не позволил разместить здесь американские военные базы и не придерживался линии (Вашингтона. — ИноТВ) в отношении России», — заявил Дэниел Ковалик в интервью Press TV. По словам аналитика, «хотя этот переворот провалился, он является ещё одним свидетельством того, что ни одна страна в мире не относится с большим пренебрежением к суверенитету других стран, чем Соединённые Штаты». Преподаватель Питтсбургского университета объясняет, что действующее правительство Украины «само по себе является результатом переворота 2014 года при поддержке США», и Россия об этом не забыла. Причём, отмечает Ковалик, Путин, чья карьера развивалась благодаря поддержке Бориса Ельцина, возможно, не был бы сейчас у власти, если бы США не помогли Ельцину выиграть выборы 1996 года.

«С окончания Второй мировой войны США вмешались не меньше, чем в 80 выборов за рубежом — и это ещё не считая насильственных переворотов, которым они способствовали», — резюмирует Дэниел Ковалик. Он надеется, что провалившийся переворот в Пакистане показывает, что способность Соединённых Штатов свергать иностранные правительства начинает слабеть, — но, приводит слова аналитика Press TV, «только время покажет».