Fox: Запад пытается очернить Орбана за то, что он говорит вслух очевидные вещи

Виктор Орбан в четвёртый раз избран на пост премьер-министра Венгрии, и западные СМИ принялись на него клеветать, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Так, CNN назвал Орбана «авторитарным лидером» и «ключевым союзником Путина». По словам ведущего Fox News, Запад пытается очернить венгерского лидера за то, что тот смеет говорить очевидные вещи вслух.

Наша вторая хорошая новость: Виктор Орбан вчера был избран в четвёртый раз, победив на выборах с большим перевесом. В своей речи Орбан назвал это «победой разумного национализма», что, определённо, соответствует действительности, а также укором, цитирую, «левым внутри страны, международным левым, брюссельским бюрократам, соросовской империи со всеми её деньгами, международным мейнстримным СМИ и, в конечном итоге, даже президенту Украины». Стоит отметить, что все эти силы и люди были ярыми противниками переизбрания Виктора Орбана.



И понятно почему. Он делает то, чего никогда нельзя делать. Орбан высказывает очевидное вслух. К примеру, минувшим летом он сказал нам, что, чтобы защитить семьи, надо сначала обеспечить охрану государственных границ. Посмотрите.



ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Если кто-то, не получив никакого разрешения от венгерского государства, пересекает вашу границу, вам надо защищать свою страну. И сказать: «Ребята, остановитесь!» Если вы хотите пересечь границу, прийти к нам, существует законная процедура. Надо ей следовать. Но нельзя переходить границу без всяких ограничений, разрешений, какого-либо вклада или контроля со стороны венгерского государства. Это опасно. А свой народ надо защищать от любой опасности.



И вы считаете, что имеете право так поступать?



ВИКТОР ОРБАН: Конечно! Это дано от Бога, от природы. У нас есть все доводы, потому что это наша страна, наше население, наша история, наш язык. Поэтому мы должны так поступать. Конечно, если вы в беде и никого ближе венгров нет, то надо помогать. Но нельзя просто сказать: «Это приятная страна. Мне хочется прийти и поселиться здесь, потому что жизнь здесь приятнее». Прибыть сюда — это не право всякого человека. Никоим образом. Потому что это наша земля. Это нация, это сообщество, это семьи, история, традиция, язык.



История, традиция, язык. Найдите пять человек, которые против этого.



Против этого те, кому ненавистна идея стран как таковых. Те, кто хотел бы стереть все различия между странами, потому что так у них было бы больше власти.



Но посмотрим на картину в целом. Вы только что видели человека, который управляет страной с населением 10 миллионов человек в Центральной Европе. И он всё делает немножко иначе — не радикально иначе, а немножко иначе. Что такого угрожающего в том, что он управляет страной, похожей на Америку 1998 года? Почему их это так бесит? Потому что это вызов их монополии. Они злы на него по той же причине, по которой скоро будут не менее злы на Илона Маска. Он бросает вызов их монополии. Ведь монополия — их единственное преимущество. В условиях рыночной конкуренции они проиграют. Потому что их продукция ужасна.



Итак, тотчас же — и вас это не удивит — наши СМИ принялись клеветать на Виктора Орбана. Надо остановить Орбана! Во имя демократии! Человека, которого только что избрали! Сегодня CNN написал, цитирую: «Виктор Орбан, авторитарный лидер Венгрии и ключевой союзник Путина, назвал Зеленского своим противником после победы на выборах». (Смех.) Кстати, ничего из этого не является правдой, за исключением последней фразы. Но они даже не объясняют. Просто презумпция: «Он ужасен!» Он критиковал того, кого критиковать непозволительно. Поэтому он — марионетка Путина.



Итак, есть пара вопросов… Никто в Венгрии, кстати, не настроен пророссийски. Практически всю энергию Венгрия получает из России, так что лучше, наверное, не затевать драку с Россией, которая гораздо больше Венгрии. Гораздо больше. Во много раз. Но в каком смысле он «марионетка Путина»? Орбан был одним из первых европейских лидеров, осудивших ввод российских войск на Украину. Об этом-то в статье CNN не сказано!



И, кстати, каким образом «авторитарный лидер» только что одержал убедительную победу на общенациональных выборах? Почему Виктор Орбан — «авторитарный лидер», протофашист, а не просто необычайно популярный премьер-министр, избранный в четвёртый раз?



Чтобы ответить на этот вопрос, критикам Орбана надо что-то выдумывать. Например, официальные лица Евросоюза, как сообщается, огорчены тем, что — и это самая лучшая цитата! — «господин Орбан воспользовался своим большинством в парламенте, чтобы переписать законы о выборах, перекроить избирательные округа и разрешить голосование по почте без удостоверения личности»*.



(Смех.)



Итак, получается, если вы авторитарный лидер, вы можете разрешить людям голосовать по почте. А такого нельзя допустить… в Венгрии. Он авторитарный, раз так поступает! Невероятно.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2022 года.



* Такие меры были приняты демократическим большинством в конгрессе США перед выборами 2020 года (прим. ИноТВ).